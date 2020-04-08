دعم عمال النظافة.. مبادرة من شباب كنيسة القديس كيرلس بالكوربة.. صور

سارة علام

أطلق الأب رفيق جريش كاهن كنيسة القديس كيرلس للروم الملكيين الكاثوليك بالكوربة بمصر الجديدة مبادرة بين شباب الكنيسة لدعم عمال النظافة في مواجهة أزمة كوفيد 19 المعروف إعلاميا باسم كورونا.

وقال الأب رفيق لليوم السابع، إن شباب الكنيسة قدموا كراتين منظفات ومعقمات لعمال النظافة من أجل مساعدتهم في مهمة تعقيم وتنظيف المناطق التي يعملون بها حيث تضمنت المساعدات كراتين وأدوات تعقيم وصابون وكحول وكمامات إيمانا من شباب الكنيسة بمسئوليتهم الاجتماعية في دعم الفئات المعرضة للعدوى.

في سياق آخر، أعلن الأب بولس ساتى مدبر طائفة الكلدان فى مصر استمرار غلق الكنيسة فى صلوات عيد القيامة، الذى يحل الأحد المقبل بالنسبة للكنائس التى تحتفل بالتقويم الغربى، مؤكدا على الاكتفاء بفتح الكنائس بشكل محدود أمام الصلوات الفردية والقيام بسر مسحة المرضى فى البيوت.

وأعلنت الكنيسة الكلدانية تبرعها لصندوق تحيا مصر بمبلغ ربع مليون جنيه، لدعم الدولة والشعب فى مواجهة أزمة كورونا بينما أعلنت كنيسة الروم الأرثوذكس اليوم الأربعاء، أن اللجنة المصغرة للمجمع المقدس للكنيسة والمكونة من خمسة مطارنة مصر "طنطا، مصر الجديدة، بورسعيد، الإسماعلية، ونفكراتوس غرب فرع رشيد"، قد اجتمعت برئاسة البابا ثيودروس بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر سائر افريقيا؛ لبحث ترتيبات الخدمات في الكنائس خلال أسبوع الآلام العظيم وعيد القيامة المجديد.

وأوضحت الكنيسة فى بيان لها: بمبادرة من البابا ثيودروس، قررنا التبرع بمبلغ 200 ألف جنيه لصندوق "تحيا مصر"، المخصص لجمع التبرعات لمكافحة الفيروس التاجي Covid-19، لرعاية المرضى وشراء المعدات الطبية والتمريضية على أن يودع هذا المبلغ غدًا في حساب الصندوق معتبرا إن هذا التبرع وإن كان صغيرا إنما يمثل تجسيد لشعورنا بمسؤليتنا ودورنا لمساندة ومشاركة الدولة المصرية في الأوقات الصعبة.

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