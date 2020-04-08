دراسة: أسبانيا فيها 2.3 مليون مصاب بفيروس كورونا

كتبت فاطمة شوقى

أجرى معهد كارلوس الثالث الصحي الإسبانى، دراسة تفيد بأن أسبانيا وحدها لديها 2.3 مليون مصاب بفيروس كورونا، مستنداً إلى أن الحكومة الإسبانية تكتشف حالة واحدة مقابل 16 حالة آخرى لا يتم رصدها، وفى خطة الاختبارات الضخمة، تشير التقديرات إلى أن 5% من السكان سيكونوا إيجابيين.

وأشار المعهد إلى أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا وتوفوا بسبب فيروس كورونا فى إسبانيا غير معروف، حيث إن العديد لا يزالون لم يخضعوا إلى الاختبارات، ما يؤدى إلى غرق البلاد فى حالة من العمى المؤلم حول عدم وجود عدد معروف من الحالات، وفقا لصحيفة "اكونوميا ديجيتال" الإسبانية.

وقال المعهد إن هناك ما لا يقل عن 2.3 مليون مصاب فى إسبانيا أى أكثر 15 مرة من البيانات الرسمية ، وتبدأ وزراة الصحة الإسبانية إجراء دراسات للتأكد من دراسة المعهد التى تؤكد أن 5% من سكان إسبانيا ، الذى يبلغ عددهم 47 مليون شخص.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصحة الإسبانية لم تكن سريعة تماما في إجراء الاختبارات، ولم تنجح فى بداية الأمر واضطرت إلى التكرار ، كما أنها منعت اجراء اختبارات لمن لا يعانى من حالة خطيرة، وتشير التقديرات إلى أن غالبية المصابين قد اجتازوا الفيروس التاجي في المنزل دون حتى رؤية الطبيب بمساعدة الهاتف وتناول الباراسيتامول.

وقال خوسيه مارتينيز أولموس، الأمين العام للصحة السابق، لصحيفة "الباييس" الإسبانية إنه فى المتوسط فى إسبانيا 15% من السكان يعانون من فيروس كورونا، مما يرفع الرقم إلى 7 ملايين إسبانى مصاب بالوباء، وفى مناطق مثل مدريد، المجتمع الأكثر تضررا ،يصل إلى 40 ٪ من الأشخاص قد اجتازوا الفيروس ، حتى إذا كان يعاني من أعراض خفيفة أو بدون أعراض.