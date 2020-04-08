خروج 6 حالات جديدة من مستشفى العزل بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

خرج 6 حالات جديدة، اليوم الأربعاء، من الحجر الصحى بمستشفى العزل بأسوان بمنطقة الصداقة الجديدة، بينهم ممرضة عقب تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19"، وبعد سحب العينات تبين سلبية الحالات والتعافى تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا وتم خروجهم من مستشفى أسوان التخصصى.

وتبين أن الحالات الـ6 المتعافية من كورونا المستجد " كوفيد – 19" من مستشفى أسوان التخصصى، وكانت محافظة أسوان أصدرت اليوم، الأربعاء، تقريرا عن فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 بالمحافظة، حيث بلغ عدد المصابين 42 حالة، وتضمن التقرير أن الحالات الجديدة بلغت 12 حالة جديدة، ليبلغ إجمالى عدد المصابين 42 حالة، كذلك بلغ عدد الحالات التى تغيرت نتيجتها المعملية من إيجابى إلى سلبي، ثلاث حالات فيما بلغ عدد حالات الشفاء 9 حالات.

وأوضح تقرير محافظة أسوان، بأنه لا توجد حالات وفيات جديدة بينما بلغ إجمالى الوفيات حالة واحدة.

وكان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسرعة افتتاح وتشغيل أكبر مصنع على مستوى الصعيد والثالث على مستوى مصر بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بعد توفيق أوضاعه الإدارية التى تعطلت لأكثر من عامين، على الرغم من أن المصنع سينتج الكحول ومواد أخرى بتكلفة استثمارية 12 مليون جنيه مما يساهم فى خفض أسعارها فى السوق المحلى وباقى الأسواق على مستوى الصعيد والجمهورية، وبالتالى تكثيف العمل فى منظومة التطهير والتعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.