اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خروج سائحة سويدية من مستشفى العزل بالإسكندرية بعد تعافيها من كورونا.. صور

الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:10 م
خروج سائحة سويدية من مستشفى العزل بالإسكندرية بعد تعافيها من كورونا.. صور خروج سائحة سويدية من مستشفى العزل بالإسكندرية بعد تعافيها من كورونا
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، خروج ميريت جابريل، سائحة سويدية بعد تعافيها من فيروس كورونا، حيث تلقت السائحة السويدية العلاج الازم داخل مستشفى الحجر الصحى بالإسكندرية، وخرجت اليوم وسط فرحة كبيرة من الفريق الطبى وفريق التمريض المعالج لها.

 

من جانبها، أكدت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا)، أنه حتى الآن، قد تم خروج 49 حالة بعد تماثلهم للشفاء من المرض.

 

وقالت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن جميع فريق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين، مضيفة: "نشعر بسعادة كبرى عند تماثل إحدى الحالات للشفاء وخروجها بعد التعافى"، متابعة أنه تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية ضمن مستشفيات العزل بالجمهورية تحت رعاية وزارة الصحة، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.

 

وتابعت قائلة، إنه يتم الاحتفال بكل حالة تخرج من المستشفى، تعبيرا عن سعادتنا بحالات الشفاء، مشيدة بدور الجهات المعنية الأخرى فى التشجيع ورفع الروح المعنوية للأطقم الطبية داخل المستشفى، وبالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

 

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مستشفى العزل بالإسكندرية، وهى مستشفى العجمى المركزى، تقوم بدور بطولى لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن المستشفى بها 200 سرير، وما زال بها نحو 90 سريرا متوفرا.

 

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية تقوم بالاستعداد الكامل والمسبق لمواجهة والحد من انتشار الفيروس، وفى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تقوم الإسكندرية حاليا بإعداد وتجهيز 3 مستشفيات أخرى كإجراء احترازي وتجيزها بالمعدات والأجهزة الطبية المطلوبة.

 

وأشاد محافظ الإسكندرية، بالدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية ووزارة الصحة المصرية فى السيطرة على الفيروس، حيث تعد مصر من أفضل الدول فى معدلات الشفاء ونسب الاصابة به، وذلك بفضل مجهودات الدولة ووزارة الصحة والاستعداد والاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن، وحملات التوعية التى أطلقتها جميع أجهزة الدولة للتوعية بطرق الوقاية من هذا الفيروس.

 

 

بعد الشفاء
السائحة السويدية بعد الشفائها

 

خروج سائحة سويدية
سائحة سويدية والطاقم الطبي 

 

خلال العلاج
السائحة السويدية خلال العلاج

 

سائحة سويدية
السائحة سويدية مع الطاقم الطبي

 

مع الفريق الطبى
مع الفريق الطبى

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

كورونا

فيروس كورونا

corona news

فيروس كورونا

عدد اصابات كورونا اليوم

اصابات فيروس كورونا فى مصر اليوم

وفيات كورونا فى مصر

احصائيات كورونا

اخبار كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة