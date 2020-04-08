اليوم السابع
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حملة مكبرة لرفع القمامة وتطهير الشوارع بحي غرب المنصورة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:41 ص
حملة مكبرة لرفع القمامة وتطهير الشوارع بحي غرب المنصورة رفع تركمات القمامة
الدقهلية شريف الديب

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ نائب المحافظ، يرافقه محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بالقيام بحملة مكبرة بنطاق حي غرب المنصورة، لرفع القمامة وتطهير وتعقيم الشوارع، لاستهداف رفع تراكمات القمامة المتواجدة بشوارع مدينة المنصورة بالإضافة إلى رفع الأتربة بالسيارات المكنسية.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الحملة مستمرة داخل مدينة المنصورة حتى تعود شوارعها إلى سابق عهدها وتعود المنصورة عروسا للنيل وأضاف أن الحملة تشمل كافة مراكز ومدن المحافظة وأن هناك متابعة مستمرة لما يتم تحقيقه من انجاز حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس حي غرب المنصورة بتكثيف الورديات والعمل على مدار اليوم ورفع القمامة أولا بأول وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامة،كما أكد على استمرار حملات التطهير والتعقيم بمختلف مراكز ومدن المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه قال هيثم الشيخ نائب المحافظ، إن الحملة اليوم شملت شارع الجلاء وشارع المدير وميدان الشيخ حسانين وعدد من الشوارع بنطاق حي غرب المنصورة،وتفقد الأعمال الجارية لتطوير ميدان الشيخ حسانين،وأكد على أن هناك مشاركة كبيرة من المجتمع المدني الذي يعد شريك أساسي مع كافة أجهزة الدولة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تكثيف حملات النظافة وتطهير الشوارع والميادين.

 

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الدقهلية

محافظ الدقهلية

حي غرب المنصورة

منظومة النظافة

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