حملات تطهير وتعقيم للمستشفيات بمدن كفر الشيخ

كفر الشيخ –محمد سليمان

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ عدد من الحملات المتعددة ،للتطهير والتعقيم ، ورصف الطرق ،وتطهير المستشفيات ، وحملات إزالة تعديات ، والكشف الحراري على الوافدين للمحافظة بالأكمنة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع استمرار أعمال التطهير والتعقيم للوافدين إلى المحافظة عبر المنافذ الرئيسية والفرعية بكفر الشيخ، موجهاً باتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية، وتوقيع الكشف الحراري على جميع الوافدين.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بمشاركة المجتمع المدني في أعمال التطهير، من شباب وأهالي المحافظة، لحرصهم على الحفاظ على الصحة العامة والسلامة العامة.

وفي نفس السياق تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار اتخاذ الاجراءات الاحترازية، من أعمال تطهير وتعقيم جميع السيارات والوافدين، موجهاً بتطهير جميع متعلقات الوافدين من البضاعة أو المتعلقات الشخصية.

كما تابع المهندس محمد أمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، انتظام العمل بمستشفى النرجس، ومدي الإلتزام بمواعيد العمل وتوفير كافة المستلزمات الطبية، وذلك لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشرَف رئيس مركز ومدينة الحامول، علي أعمال الرصف بالمدينة، حيث تم متابعة رصف طريق أم الشعور، ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية، وذلك لتيسير الحالة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشرفَ رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة ورفع تراكمات القمامة أول بأول ومسح الشوارع ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بقرية الكفرالشرقى، وذلك لرفع كفاءة منظومة النطافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المهندس احمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال الرصف ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق ترعة 6 من بحر محرم فى الاتجاة الغربى بطول 300 متر، وذلك ضمن أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها لرفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة والمساجد والمدارس والشوارع الرئيسية والفرعية بقرية الشطوط، وذلك بالتزامن مع خطوات الدولة بإتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأشرَف علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، علي أعمال الرصف بالمدينة، حيث تم متابعة وضع الطبقة الاسفلتية النهائية، ابتداءًا من المطافى ماراً بالمعهد الدينى، وتم توسيع الطريق من 6 أمتار الى 12 متراً، وذلك لتيسير الحالة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.