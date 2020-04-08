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حفيد إسحاق رابين على تويتر: أتمنى وفاة نتنياهو بفيروس كورونا داخل السجن

الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:27 ص
حفيد إسحاق رابين على تويتر: أتمنى وفاة نتنياهو بفيروس كورونا داخل السجن حفيد رابين
كتب- هاشم الفخراني

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أثار جوناثان بن ارتسي، حفيد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق  اسحق رابين، من جهة الأم  ضجة كبيرة في إسرائيل بعدما تمنى أن يصاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوباء كورونا.

 وكتب بن ارتسي في تغريدة على تويتر، "إذا كذب نتنياهو على الشعب الإسرائيلي، وناور بالقول، 'يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية للطوارئ لمواجهة كورونا'، وفي النهاية تبين أنه يريد إجراء انتخابات، فإنه يستحق الإصابة بكورونا، وأن يُنهي حياته في السجن وهو مريض".

 

حفيد رابين
حفيد رابين

 

ومني نتنياهو بخسارة في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، إلا أنه دعا خصمه بيني جانتس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية معه، لمواجهة كورونا. واتهم نتنياهو من قبل خصومه، بـ "التذرّع بأزمة كورونا ليبقى بالحكم، وينقذ نفسه من المحاكمة"، عقب تقديم لائحة اتهام، تنسب له ارتكاب 3 جرائم جنائية خطيرة. ويعوّل نتنياهو بالنسبة لمعارضيه، على إضاعة الوقت بالتفاوض مع جانتس حول تشكيل الحكومة، حتى تنتهي المهلة المقدمة لغانتس لتشكيلها، وبالتالي الذهاب إلى انتخابات جديدة.

 

وتتهم عائلة رابين نتنياهو  بالتحريض على رئيس الحكومة  إسحاق رابين، مما أدى إلى اغتياله في العام 1995.، وكان نتنياهو آنذاك رئيس المعارضة في إسرائيل. وحتى اليوم، يشكّل اغتيال رابين صدمة للمجتمع الإسرائيلي، كما أن له حتى اليوم العديد من الانعكاسات على الوضع السياسي في البلاد، علاوة على انه أحدث هوة سحيقة في العلاقة بين اليمين واليسار في إسرائيل.

 


إسرائيل

تل أبيب

إسحاق رابين

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