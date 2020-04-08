اليوم السابع
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حبس 8 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية ببنها

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:34 ص
حبس 8 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية ببنها حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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قرر المستشار موسى عبدالبارى مدير نيابة مركز بنها ، بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، حبس 8 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، اخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها،بتردد مجموعة من الخارجين عن القانون بدائرة المركز لترويج المواد المخدرة.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية ، وبالفحص والتحرى تبين أن وراء ترويج المخدرات 8 عاطلين مقيمين ببلدة ميت العطار دائرة المركز .

عقب تقنين الإجراءات واستأذان النيابة العامة وبأعداد الأكمنة اللازمة لهم تمكن النقيب أحمد رزق معاون مباحث المركز من ضبطهم وبحوزتهم 250 لفافة من مخدر الهيروين و200 جرام من مخدر الحشيش و3 أسلحة نارية خرطوش و3 بنادق آلية.

وبمواجهته المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد البيع والترويج على عملائهم بدائرة المركز ، والأسلحة النارية للأتجار وحماية تجارتهم الأثمة ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقى ضباط مرور شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، القبض على عاطلين، وهرب آخر، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش خلال حظر التجوال وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمان وجارى ضبط المتهم الهارب وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، بضبط عاطلين وهروب آخر بحوزته كمية من الحشيش المخدر وقت حظر التجوال بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

تم إخطار العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، وبالانتقال والفحص تمكن الرائد محمد السيسى ضابط بوحدة مرور شبرا الخيمة بضبط تاكسى عداد ماركة BYD رقم م ق هـ 325 وبداخله كلا من "م.خ" 36 سنة، سائق، و هـ.ا.م. 31 سنة، عاطل وآخر يدعى "ا.ح" 30 سنة، عاطل تمكن من الهرب أثناء ضبطهم خلال وقت فرض حظر التجوال بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما 22 فرش حشيش ومبلغ مالى 1670 وعدد اثنان هاتف محمول تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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