اليوم السابع
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حبس متهم بالنصب على أشخاص والاستيلاء على أموالهم 4 أيام بسوهاج

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:18 م
حبس متهم بالنصب على أشخاص والاستيلاء على أموالهم 4 أيام بسوهاج صورة ارشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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أمرت نيابة المنشأة جنوب سوهاج  مساء اليوم تحت اشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالنصب على عدد من الاشخاص والاستيلاء على أموالهم.

ترجع الواقعة عندما  تلقى العميد صلاح أبوسحلى مدير فرع الأمول العامة بجنوب الصعيد بلاغا من 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج  بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال الإتجار بالأدوات الصحية مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

وأسفرت تحريات التي قام بها العقيد راشد سالم مفتش الإدارة عن صحة البلاغ وقيام صاحب مكتب إستيراد وتصدير ومدير شركة للأدوات الصحية ، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوات الصحية والحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 270 ألف جنيه" وتوقف عن سداد الأرباح لهم ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبعرض المتهم  على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.


سوهاج

النيابة العامة

الاموال العامة

حبس

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