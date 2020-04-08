حاملة طائرات فرنسية تعود للميناء للاشتباه بوجود حالات كورونا على متنها

رويترز

قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية اليوم الأربعاء، إن حاملة الطائرات شارل ديجول في طريق العودة إلى الميناء بعد ظهور أعراض مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا على بعض أفراد طاقمها.

وقالت الوزارة إن نحو 40 من أفراد طاقم السفينة تحت ملاحظة طبية صارمة الآن.

وكانت قد أفادت البحرية الأمريكية، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على متن حاملة الطائرات "Theodore Roosevelt" إلى 230 حالة.

وذكرت رئيسة الوكالة إلى أن اختبار الرقاقات الجديدة سيجري بموقع الوكالة في ضواحي موسكو.