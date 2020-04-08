اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:08 ص
خالد صلاح
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حاملة طائرات فرنسية تعود للميناء للاشتباه بوجود حالات كورونا على متنها

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:53 ص
حاملة طائرات فرنسية تعود للميناء للاشتباه بوجود حالات كورونا على متنها حاملة طائرات - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية اليوم الأربعاء، إن حاملة الطائرات شارل ديجول في طريق العودة إلى الميناء بعد ظهور أعراض مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا على بعض أفراد طاقمها.

وقالت الوزارة إن نحو 40 من أفراد طاقم السفينة تحت ملاحظة طبية صارمة الآن.

وكانت قد أفادت البحرية الأمريكية، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على متن حاملة الطائرات "Theodore Roosevelt" إلى 230 حالة.

وذكرت رئيسة الوكالة إلى أن اختبار الرقاقات الجديدة سيجري بموقع الوكالة في ضواحي موسكو.


حاملة طائرات

فرنسا

كورونا

فيروس كورونا

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