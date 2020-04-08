"حافظ على تعافيك" حملة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان لتقديم الدعم النفسى للمتعافين

كتب مدحت وهبة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق حملة جديدة تحت عنوان "حافظ على تعافيك " لاستمرار تقديم الدعم النفسي للمتعافين من تعاطى المخدرات خلال فترة تواجدهم حاليا بالمنازل من خلال المتخصصين حيث يتم توجيه رسائل للمتعافين وأنهم أبطال حقيقيين وبذلوا جهدا كبيرا خلال رحلة التعافي ،وانه رغم الظروف الصعبة التي نمر بها حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا والتزامهم بالبقاء فى المنازل يجب الحفاظ على مكتسبات التعافى تحت أى ظروف، وأنه يمكن التواصل مع الصندوق من خلال الخط الساخن" 16023 " على مدار 24 ساعة لتقديم كافة الخدمات والمشورة فى أى وقت أو من خلال متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق من خلال المتخصصين



كما يواصل الصندوق اليوم الأربعاء بث جلسات مباشر لمدة ساعتين من الساعة 12 حتى الساعة 2 ظهرا لتقديم الدعم النفسى والرد على استفسارات المتعافين وأسرهم من خلال أخصائيين متخصصين لدى الصندوق خاصة فى ظل التزام الكثير من متعافى الخط الساخن فى البقاء بالمنازل خلال هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا .



وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى باستمرار جلسات العلاج الجماعي للمتعافين "أون لاين " وهى عبارة عن مجموعة من المهارات الحياتية التى تساعدهم على التخلص من سلوكيات الإدمان واستمرارهم في التعافي والحد من الانتكاسة، فى ظل وجودهم فى المنازل لفترات طويلة ،حيث كانت تتم هذه الجلسات داخل المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023 " وأنه منعا للتجمعات كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا يتم حاليا تنظيم جلسات العلاج الجماعى خلال تواجد المتعافين فى منازلهم دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفيات حيث استفاد من هذه الجلسات ما يقرب من 800 متعاف حتى الآن على مدار 4 أيام.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، انه يتم حاليا إعداد سلسة حملات لدعم المتعافين من خلال المتخصصين في هذا المجال وتقديم كافة أوجه الدعم لهم للحد من الانتكاسة بجانب أيضا تكثيف جلسات العلاج الجماعى للمتعافين " أون لاين " والتي تعد جزء من برنامج إعادة التأهيل النفسي للمتعافين ويتم إكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية تساعدهم علي تنظيم واستقرار حياتهم مثل مهارات ادارة الوقت وحل المشكلات وكيفية التعامل مع الخوف والقلق والاكتئاب وأيضا التعامل مع المواقف شديدة الخطورة ، حيث يتم التفاعل بين المتعافين من خلال مشاركة كل عضو في المجموعة بأفكاره وخبرته الشخصية خلال فترة المرض وفترة التعافى ،لافتا الى هذه الجلسات تهدف إلى تأهيل وتنمية المهارات الحياتية للمتعافين.



وأشار "عثمان " ان الى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق كان قد أعلن عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم "29 ألف " متطوع علي مستوي الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية علي وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك اتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.