اليوم السابع
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جلسات غسيل كلوى لـ3 مصابين بكورونا فى مستشفى إسنا للحجر الصحى

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:21 ص
جلسات غسيل كلوى لـ3 مصابين بكورونا فى مستشفى إسنا للحجر الصحى جلسات غسيل كلوى لـ3 مصابين بكورونا بنجاح كبير
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحى بمحافظة الأقصر، عن مواصلة سلسلة النجاحات للفريق الطبى داخلها فى خدمة ودعم المصابين بفيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحى، حيث نجح الفريق الطبي بمستشفى العزل الصحي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في تنفيذ جلسات للغسيل الكلوي لـ3 مصابين بالمستشفى، وذلك عقب ملاحظة وجود قصور في وظائف الكلى.

وفى هذا الصدد صرح الدكتور حسام فتحي مدير قسم الطوارئ بمستشفى إسنا للعزل والحجر الصحي بمدينة إسنا جنوب الأقصر، إن المصابين الذين خضعوا لجلسات الغسيل الكلوي بالمستشفى، كانت الفحوصات اليومية التي أجريت لهم قد كشفت عن وجود قصور في وظائف الكُلى، موضحاً إن جلسات الغسيل الكُلوي لا تعني بالضرورة أن يكون المريض مصاب بفشل كلوي.

وأضاف مدير قسم الطوارئ بمستشفى إسنا للعزل – فى بيان صحفى - أن التاريخ المرضي للمصابين قد كشف عن إصابتهم من قبل بقصور كلوي، وقد خضع البعض منهم لجلسات غسيل على فترات متباعدة، مشيراً إلى أن إصابتهم بفيروس كورونا أثرت بشكل ما على وظائف الكُلى، وأنتهى بهم المطاف بالخضوع للجلسات، موضحاً أن الجلسات تم تنفيذها بواسطة عدد من الفريق الطبي بالمستشفى، ليكون الدور الأبرز والأقوى لفني تمريض يدعى محرم فؤاد، والذي يقوم بدور بطولي خلال تنفيذ الجلسات للمرضى، مؤكداً على أن حالات جميع المصابين مستقرة، وتشهد تحسن ملحوظ للغاية في حالتهم الصحية، وهذا ما يبشر بالكثير من النتائج الطيبة.

وكانت قد أعلنت مستشفى إسنا التخصصى المخصصة للعزل والحجر الصحى بمحافظة الأقصر، يوم الإثنين الماضى، عن خروج حالتين جديدتين عقب تعافيهما وشفائهما تماماً من المرض خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية وتحول نتائجهم من الإيجابي إلي السلبي، ووجهت الدكتور إلهام محمد محمود مديرة المستشفى الجديدة الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبى والتمريض والعاملين بالمستشفى على هذا المجهود المميز.

 


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