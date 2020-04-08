جامعة طنطا تعلن دعم مستشفيات الحجر الصحى بـ10 كوادر طبية مدربة

الغربية - عادل ضرة

أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة علي دعم مستشفيات الصحة بكوادر طبية مدربة لمواجهة "كورونا"، مشيرا الي توافر كافة الامكانيات اللازمة لدعم مستشفيات وزارة الصحة ولدعم الدولة في القضاء علي فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا إن الأطباء فى مصر والعالم حاليا يخوضون حربا ضروس على الفيروس، واصفا اياهم بخط الدفاع الأول الذين يواصلون الليل بالنهار لإنقاذ المصابين.

وأضح الدكتور مجدي سبع، أنه تم تدريب فريق من الأطباء بالجامعة على كيفية التعامل مع مرضى فيروس «كورونا»، بما في ذلك كيفية عزل حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، والتدرب على طرق الوقاية ومنع انتقال العدوى بين المرضى وأعضاء الفريق الطبي داخل المستشفيات، وكيفية سحب العينة من المريض، بجانب التدرب على استخدام أجهزة التنفس الصناعي.

أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم، عن استلام الفريق الطبي الإشراف علي مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات، بالتعاون مع وزارة الصحة ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.

وقال عميد طب طنطا، أن الفريق الطبي المشارك يتكون من 10 أطباء في تخصصات الأمراض الصدرية، والتخدير والعناية المركزة، والأمراض المتوطنة، والباطنة، والكلينيكال باثولوجي، والأشعة التشخيصية، واستقبل "غنيم" الفريق الطبي ،اليوم بمقر الكلية، بحضور الدكتور محمد حنتيره استاذ الصدر ومدير المستشفي الرئيسي، والدكتورة هاله الجندي رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتورة منال عيد رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، ومنسقا الفريق الدكتور محمد سمير استاذ مساعد التخدير والعنايه المركزة، والدكتورة راجيا شرشر استاذ مساعد الامراض الصدرية،، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الوطنية في العناية بالمرضي، وأكد الأطباء عقب وصولهم لمستشفي كفر الزيات العام بصحبة عميد الكلية الدكتور أحمد غنيم أنهم شاركوا من أجل خدمة بلدهم.

على الجانب الاخر أكد الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، على صدور توجيهات عاجله من الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، بغلق مطبخ المستشفى التعليمي العالمى، ونقله لمطبخ سكن الأطباء الجديد والمجهز على أعلى مستوى، بعد إصابة مندوبة شركة التغذية المتعاقدة مع المستشفى التعليمي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها لمستشفى حميات طنطا ومنها لمستشفى العزل بكفر الزيات.

وأكد عميد الكلية لـ"اليوم السابع" أن المطبخ يتم تطهيره عقب كل نوبتجية، ولكن تم تطهيره مرة أخرى إضافية، ونقل التغذية لمطبخ سكن الأطباء، نظرا لأن المطبخ لا يمكن تعطيله وذلك لتقديم الطعام للمرضي ومرضي الأورام، مشيرا أن وحدة الترصد ومكافحة العدوى بمستشفى الجامعة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، قاموا بفحص جميع المخالطين للحالة، وأكد أنه تبين مخالطتها لـ4من زميلاتها بالمطبخ وطبيبة صدر و2حكيمات، ولم يظهر عليهن أي اعراض حتى الأن، مؤكدا أنه تم اتباع إجراءات العزل ومطالبة الدكتورة بالبقاء فى المنزل لمدة 14يوما، وأن يقوم على خدمتها شخص من أفراد يتمتع بصحة جيدة، وعدم اختلاطها بأي شخص أخر، وأيضا عدم استخدامها لأي ادوات غير المخصصة لها، وعدم ملامسه العين والأنف، والتهوية الجيدة، ومراقبة درجة حرارتها كل 8ساعات.

وأوضح أن هناك تواصل مع باقي المخالطين لها بعد عزلهم فى منازلهم، ومتابعتهم يوميا للتأكد من ظهور أي اعراض للمرض عليهم من عدمه، وضرورة التوجه للمستشفى حال ظهور أي اعراض عليهم، وكانت مستشفى حميات طنطا بمحافظة الغربية، قد احتجزت مندوبة إحدى شركات التغذية المتعاقدة مع مستشفيات جامعة طنطا، بعد ثبوت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها لمستشفى العزل بكفر الزيات.

من جانبه أكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المذكورة تغيبت عن عملها بمطبخ المستشفى التعليمي العالمى، وعادت لعملها منذ عدة أيام، وكانت تشعر بأعراض التعب والمرض، وقام أطباء المستشفى بإجراء تحاليل لها، وأشعة على الصدر، ولم تُظهر التحاليل أي شيء، فيما شك الأطباء فى الأشعة التي أجريت لها، فتم تحويلها لمستشفى صدر طنطا.

وأضاف "غنيم" لـ"اليوم السابع" أن أطباء مستشفى صدر طنطا لم يكتشفوا إصابتها بالمرض، وقاموا بإخطار مستشفى طنطا الجامعى بذلك، وبدورهم قام أطباء المستشفى التعليمي بإخطار مديرية الصحة وتم تحويلها لمستشفى حميات طنطا، وتبين إيجابية إصابتها بالفيروس.

وأكد عميد الكلية أنه تم إخطار الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، وأمر على الفور بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وتطهير وتعقيم المطبخ، مؤكدا أن المطبخ يتم تطهيره عقب كل نوبتجية، وتم تطهيره مرة أخرى، وتحديد المخالطين لها واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية حيالهم وعزلهم لحين التأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه.

وأصدرت غرفة الأزمات والكوارث بالمسشتفيات الجامعية، جاء فيه نظرا لرصد حالة مصابة بالكورونا لسيدة تعمل كمندوبة لإحدى الشركات المتعاقدة مع المستشفي التعليمي الجامعى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، في مثل هذه الحالات والمنصوص عليها محليا ودوليا، وتحت إشراف ادارة مكافحة العدوى والترصد الوبائي بالمستشفيات الجامعية ومديرية الشئون الصحية بالغربية للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين المترددين على مستشفيات جامعة طنطا.



جامعة طنطا تعلن دعم مستشفيات الحجر الصحى بـ10 كوادر طبية مدربة لمواجهة فيروس كورونا (1)



جامعة طنطا تعلن دعم مستشفيات الحجر الصحى بـ10 كوادر طبية مدربة لمواجهة فيروس كورونا (2)



جامعة طنطا تعلن دعم مستشفيات الحجر الصحى بـ10 كوادر طبية مدربة لمواجهة فيروس كورونا (3)



جامعة طنطا تعلن دعم مستشفيات الحجر الصحى بـ10 كوادر طبية مدربة لمواجهة فيروس كورونا (4)



جامعة طنطا تعلن دعم مستشفيات الحجر الصحى بـ10 كوادر طبية مدربة لمواجهة فيروس كورونا (5)