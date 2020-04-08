جامعة المنصورة تدرب الاطباء بجميع التخصصات على الانعاش الرئوى لمواجهة كورونا

الدقهلية شريف الديب

صرحت الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب بجامعة المنصورة ، أن الكلية بدأت فى تدريب الأطباء الغير متخصصين على مهارات الانعاش الرئوى، من الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية ، لتجهيز فرق طبية من الأطباء لتقديم المساعدة الطبية لعلاج حالات الاصابة بفيروس كورونا، التى تحتاج الى الانعاش الرئوى، ويستمر التدريب على مدار ثلاثة ايام لكل مجموعة، وتضم 30 طبيب فى المجموعة الواحدة، تحت اشراف الدكتور عمرو ياسين أستاذ التخدير والعناية المركزة ويقوم بالتدريب اساتذة من قسم العناية المركزة

وأتهت الكلية من تدريب 90 طبيب حتى الآن، وتم تجهيزهم على اساليب التعامل مع الحالات الحرجة وحالات الاصابة بفيروس كورونا .

وقالت الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب أن التدريب شارك به أطباء من وزارة الصحة وأطباء من الدول العربية ووافدين الدارسين بالبورد العربى بالجامعة ومستمرون فى التدريب لتكوين صف ثانى من الأطباء الير متخصصين بعد تأهيلهم على مهارات العناية المركزة والانعاش الرئوى .

وأشادت بالروح العالية فى التدريب واهتمام شباب الاطباء للتطوع بالمشاركة فى كل ما يطلب منهم من مساعدة فى ظل الظروف الاحترازية التى تعيشها مصر والقيام بدورهم فى التصدى لانتشار فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين من المواطنين .

يذكر بأن نفت جامعة المنصورة ما تم نشره على احد الحسابات الوهمية اليوم، حيث تضمن المنشور "إصابة مجلس جامعة المنصورة بالكامل بفيروس كورونا، ودخولهم الحجر الصحي، وإلغاء الفصل الدراسي الثاني نظرا لهذه الأحداث المؤلمة ".

وتؤكد جامعة المنصورة أن كافة أعضاء مجلس الجامعة بخير ويمارسون مهام أعمالهم بشكل طبيعي ، أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا ، وأن كافة اجتماعات مجلس الجامعة الأخيرة تجري بواسطة الفيديو كونفراس

وأهابت الجامعة بأبنائها الطلاب وجميع منسوبي الجامعة بعدم الانسياق وراء الشائعات أو نشر معلومات مغلوطة عن الجامعة والتي من شأن إثارة البلبلة