اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 08:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنصورة تدرب الاطباء بجميع التخصصات على الانعاش الرئوى لمواجهة كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:12 م
جامعة المنصورة تدرب الاطباء بجميع التخصصات على الانعاش الرئوى لمواجهة كورونا جانب من التدريب
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرحت الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب بجامعة المنصورة ، أن الكلية بدأت فى  تدريب الأطباء الغير متخصصين على مهارات الانعاش الرئوى، من الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية ، لتجهيز فرق طبية من الأطباء  لتقديم المساعدة الطبية لعلاج حالات الاصابة بفيروس كورونا، التى تحتاج الى الانعاش الرئوى، ويستمر التدريب على مدار ثلاثة ايام لكل مجموعة، وتضم 30 طبيب فى المجموعة الواحدة، تحت اشراف  الدكتور عمرو ياسين أستاذ التخدير والعناية المركزة  ويقوم بالتدريب اساتذة من قسم العناية المركزة 

وأتهت الكلية من تدريب 90 طبيب حتى الآن، وتم تجهيزهم على اساليب التعامل مع الحالات الحرجة وحالات الاصابة بفيروس كورونا .

وقالت الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب  أن التدريب شارك به أطباء من وزارة الصحة  وأطباء من الدول العربية ووافدين الدارسين بالبورد  العربى بالجامعة ومستمرون فى التدريب لتكوين صف ثانى من الأطباء الير متخصصين بعد تأهيلهم على مهارات العناية المركزة والانعاش الرئوى .

وأشادت بالروح العالية فى التدريب واهتمام شباب الاطباء للتطوع بالمشاركة فى كل ما يطلب منهم من مساعدة فى ظل الظروف الاحترازية التى تعيشها مصر  والقيام بدورهم فى التصدى لانتشار فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين من المواطنين .

يذكر بأن نفت جامعة المنصورة ما تم نشره على احد الحسابات الوهمية اليوم،  حيث تضمن المنشور "إصابة مجلس جامعة المنصورة بالكامل بفيروس كورونا، ودخولهم الحجر الصحي، وإلغاء الفصل الدراسي الثاني نظرا لهذه الأحداث المؤلمة ".

وتؤكد جامعة المنصورة أن كافة أعضاء مجلس الجامعة بخير ويمارسون مهام أعمالهم بشكل طبيعي ، أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا ، وأن كافة اجتماعات مجلس الجامعة الأخيرة تجري بواسطة الفيديو كونفراس

وأهابت الجامعة بأبنائها الطلاب وجميع منسوبي الجامعة بعدم الانسياق وراء الشائعات أو نشر معلومات مغلوطة عن الجامعة والتي من شأن إثارة البلبلة 

 

 


الدقهلية

جامعة المنصورة

فيروس كورونا

مصابي كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة