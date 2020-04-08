اليوم السابع
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جامعة الأزهر تخصص المستشفى التخصصى لعزل حالات كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:22 م
جامعة الأزهر تخصص المستشفى التخصصى لعزل حالات كورونا مستشفى جامعة الازهر التخصصى
كتب لؤى على

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قررت جامعة الأزهر منح العاملين بالمستشفيات الجامعية مكافأة قدرها ألف جنيه من مصادر التمويل المتاحة، تقديرا لجهودهم فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
 
ووجه مجلس جامعة الأزهر فى اجتماعه التجريبى عن بعد، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتخصيصه مستشفى جامعة الأزهر التخصصى لمواجهة وباء كورونا، كما تقدم بخالص الشكر لجميع مقدمى الخدمة الطبية فى ربوع الجمهورية.
 
كما ثمن المجلس جهود القوات المسلحة، معربا عن بالغ شكره وامتنانه لما قامت به أجهزتها المعنية خلال الفترة الماضية من إجراء عملية التعقيم والتطهير فى الجامعة والمستشفيات.
 
واستعرض المجلس الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء فى كافة مؤسسات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، كما تابع ما تقوم به إدارة المستشفى التخصصى الآن من خطوات استكمال التجهيزات اللازمة لذلك لتتمكن من استقبال الحالات التى ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، ولتكون مقرا للعزل الصحى بالتنسيق مع وزارة الصحة.
 
كانت قد نظمت جامعة الأزهرعدد من الدورات التدريبية لتدريب وتأهيل أطباء جامعة الأزهر على سبل مكافحة العدوى وتقليل المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا، وذلك فى إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة على المواجهة والتصدى لفيروس كورونا المستجد ومكافحة العدوى.
 
تأتي هذه الدورات بمتابعة وحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب ، وبمشاركة مديرى المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر ، إضافة إلى عدد من أطباء جامعة الأزهر بمختلف التخصصات الأكاديمية والإكلينيكية.
 
وقد شمل التدريب 1200 كادر طبى متضمنا تدريب أطباء وفنيين وأطقم التمريض بمستشفى الحسين الجامعي، ومستشفى جامعة الأزهر التخصصى. 
 

مسشتفى الازهر التخصصى

فيروس كورونا

اخبار مصر

جامعة الازهر

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