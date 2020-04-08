اليوم السابع
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جامعة أسيوط تؤجل سداد أقساط قروض لـ11 ألف عضو هيئة تدريس وموظف لأغسطس المقبل

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:42 م
جامعة أسيوط تؤجل سداد أقساط قروض لـ11 ألف عضو هيئة تدريس وموظف لأغسطس المقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط – ضحا صالح

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أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتأجيل فترة سداد أقساط القروض المقدمة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعات أسيوط وسوهاج وجنوب الوادي وأسوان والأقصر والوادي الجديد والمستشفيات الجامعية وهى الجامعات التابعة لصندوق التأمين الخاص بجامعة أسيوط وذلك حتى أغسطس 2020 .

وصرح رئيس جامعة أسيوط بأن ذلك القرار يأتي في إطار سلسلة من القرارات الاستثنائية التي اتخذتها إدارة الجامعة من أجل التيسير على أسرة المجتمع الجامعي وتخفيف الأعباء عليهم في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة المصرية في ظل تفشى فيروس كورونا في عدد من دول العالم وهو ما مثل تهديداً صحياً واجتماعياً واقتصادياً على شعوب العالم بأسره .

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أنه من المقرر أن يستفيد بقرار تأجيل سداد الأقساط أكثر من 11 ألف عضو هيئة تدريس ومعاونيهم وعاملين من الستة جامعات سابقة الذكر حيث من المقرر أن تمتد فترة تأجيل سداد أقساط القروض من أبريل الجاري ولمدة 4 أشهر حيث يتم استئناف خصم الأقساط مستحقة الدفع في أغسطس 2020.

وفى سياق آخر أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن توجه  فريق طبي موسع من أبناء جامعة أسيوط لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد  داخل مستشفى العزل بأبوتيج، مشيداً بالعمل الوطني والمهني الذي يقوم به كافة أطباء مصر بكل كفاءة وعلى أعلى مستوى من التفانى، والإخلاص.

وأعرب الدكتور طارق الجمال عن فخره بمساهمة أطباء جامعة أسيوط في تلك المهمة الإنسانية الجليلة، وتوجههم خارج نطاق الجامعة للمشاركة فى علاج أهلنا وذوينا من المصابين بالفيروس المستجد وحرصهم على التواجد فى مستشفيات العزل المصرية، مشيراً إلى أن ذلك الفريق يعد ثانى فريق يتم تشكيله لذات المهمة بعد توجه الفريق الأول للعمل بمستشفى العزل بإسنا.

 

 

 

 

 

 


جامعة اسيوط

تقارير مصرية

فيروس كورونا

مستشفى العزل بابو تيج

اسيوط

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