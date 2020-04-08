اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 04:56 م
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تنفيذ أعمال تعقيم كامل لمستشفى نخل بوسط سيناء

الأربعاء، 08 أبريل 2020 04:38 م
تنفيذ أعمال تعقيم كامل لمستشفى نخل بوسط سيناء تعقيم مستشفى نخل المركزى
شمال سيناء - محمد حسين

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 أجرى مركز نخل أعمال رش وتعقيم مستشفى نخل التى تمت فى إطار حملة موسعة تشهدها كافة أنحاء مدينة نخل لتعقيم وتطهير المنشأت الحكومية والشوارع والمحلات .

وقدم رئيس مدينة نخل الشكر للجهات الداعمة لعمليات رش وتعقيم المستشفى ، التى تخدم كافة مدن وقرى وسط سيناء وحركة السفر على طريق ميناء نويبع البحرى وبقية المحافظات .

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء، استمرار أعمال تعقيم وتطهير عدد من المنشآت الخدمية والمصالح الحكومية والشوارع بمدينة العريش، وذلك بتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،وبحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة.

تم تطهير وتعقيم شوارع 23 يوليه و26 يوليه والبوستة والمدارس وشكرى القوتلى وعدد من الشوارع الأخرى ، بجانب تطهير وتعقيم فروع البنوك بوسط المدينة والمصالح الحكومية المحيطة ومكتب بريد العريش الرئيسى ومجمع المدارس وعدد من المصالح الخدمية الأخرى.

و المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمدينة العريش بالكامل..مشيرًا إلى أن عمليات التعقيم والتطهير للمدينة ستتم يوميًا ، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

و تم تطهير وتعقيم نحو 400 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا والحفاظ على شمال سيناء خالية من الفيروس.

كما أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء فى بيان له، تنفيذ الكشف الطبى على الأسر القادمة من محافظات مجاورة، واستقرت فى شمال سيناء بنطاق مركز بئر العبد خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح البيان انه تنفيذا لتعليمات محافظ شمال سيناء ، كلف رئيس مركز ومدينة بئر العبد، الصحة الوقائية بالإدارة الصحية ببئر العبد بإجراء الكشف الطبى الشامل على جميع الأسر التى قدمت من بورسعيد والمحافظات المجاورة والتى تم حصرها بقرى الشيخ زايد و بالوظه ورمانه ووضعها تحت الملاحظة للتأكد من سلامتها حفاظا على سلامة المواطنين بالمركز.

    

 

 


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