اليوم السابع
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تكدس ركاب بقطار "الإسكندرية - إيتاى البارود" قبل بدء تطبيق حظر التجوال.. فيديو

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:25 م
تكدس ركاب بقطار "الإسكندرية - إيتاى البارود" قبل بدء تطبيق حظر التجوال.. فيديو تكدس ركاب بقطار الإسكندرية - ايتاى البارود
كتب رضا حبيشى

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شهد قطار ركاب مميز رقم 688 (عادى) المتوجه من الإسكندرية إلى إيتاى البارود مساء اليوم الأربعاء قبل بدء حظر التجول تكدس آلاف الركاب داخل عرباته بين المقاعد وبطرقات العربات دون مراعاة لإجراءات الوقاية من كورونا.

ورصد بعض ركاب القطار التكدس داخل العربات، ومسجلين التكدس بكاميرات الموبايل، ذاكرين خلال التصوير تاريخ التصوير اليوم 8 إبريل.

وتداول بعض المواطنين فيديو التكدس على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" محذرين من خطورة هذا التكدس على سلامة الموطنين وأنه يسهل انتشار فيروس كورونا.

كانت وزارة النقل أعلنت الدفع بـ 38 قطارا إضافيا علي خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في اوقات الذروة، وذلك في ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت وزارة النقل أن هيئة السكة الحديد قامت اليوم الأربعاء بتشغيل 5 قطارات أضافية بخط القاهرة - منوف - طنطا، كما قامت بتشغيل ٥ قطارات إضافية منذ 2 إبريل الجارى شملت 3 قطارات درجة ثالثة عادية بين الاسكندرية وكفر الدوار وتشغيل 2 قطار مكيف إضافي خلال الفترة الصباحية بين القاهرة وأسوان وبالعكس لتخفيف الازدحام بالقطارات خلال أوقات الذروة علي الوجهين القبلي والبحري.

  

وأضافت وزارة النقل أن هيئة السكة الحديد سبق وقامت بتشغيل 28 قطار إضافي علي التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الازدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة يوم الاثنين 30 مارس الماضي ليصل اجمالي القطارات الاضافية بعد الدفع بـ 5 قطارات اضافية اليوم إلى 33 قطار إضافي تعمل بجانب جداول التشغيل المؤقتة المعمول بها منذ تطبيق حظر التجوال.


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