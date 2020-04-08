اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم كفر الشيخ": لم نتلق شكاوى من الامتحان التجريبى للجغرافيا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:56 م
"تعليم كفر الشيخ": لم نتلق شكاوى من الامتحان التجريبى للجغرافيا الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحانات التجريبية فى مادة الجغرافيا، من منازلهم ضمن المحافظات الستة التى يؤدى الطلاب الامتحانات صباحاً "القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر"، وتتوالى الامتحانات ببقية المحافظات فى أداء الطلاب الامتحان نفس اليوم.

وترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ غرفة العمليات بالمديرية، بحضور الدكتور سلامه الويشى، المدير العام للتعليم العام، ووائل الحداد، مدير مركز التطوير، وهانى حمدان، مسئول أوفيس 365، وتبين من خلال التواصل مع الطلاب وغرف العمليات الفرعية تحسن دخول الطلاب على المنصات وأداء الطلاب للامتحان.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن امتحان الصف الأول الثانوى، امتحان تجريبى، وعلينا الاستفادة من السلبيات وتحويلها لإيجابيات، مؤكدة أن غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من الطلاب وتمكن الطلاب من الدخول على المنصة، وأداء الامتحان.

وعلى جانب آخر، ترأست الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجنة اختيار موجه أول لغة إنجليزية بإدارة دسوق التعليمية وموجه أول تربية رياضية بإدارة دسوق التعليمية بصفة مؤقتة، وتقدم لشغل الوظيفتين 5 متقدمين.

وتشكلت اللجنة التى ترأستها الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وإبراهيم عبدالفتاح خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وسعد كامل، مدير إدارة الشئون القانونية، ووفاء أحمد حسنين، موجه عام اللغة الإنجليزية، ووائل رشاد بشته، موجه عام التربية الرياضية. وأمين سر اللجنة محمد عبد الوهاب، مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية، وعبدالفتاح إبراهيم نصار.

يذكر أن الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاستها، و13 غرفة فرعية بـ13 إدارة تعليمة لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي، وهناك تواصل بين الطلاب وبين غرف العمليات للتعرف على شكاوى الطلاب والطالبات، للتواصل مع الوزارة لحلها .

 

 

 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

محافظ كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

امتحان الجغرافيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

وأنت فى البيت.. زور معالم مصر السياحية "فيديو"

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

نائب المعتمدية: 9 إصابات بكورونا ووفاة شخصين وعزل 200 مخالطين بسبب فرح

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

شاهد.. أين اختبأ ميسى من كورونا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

فيديو .. ماذا لو ظهر فيروس كورونا قبل عصر الإنترنت والسوشيال ميديا؟

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة