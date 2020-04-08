"تعليم كفر الشيخ": لم نتلق شكاوى من الامتحان التجريبى للجغرافيا

كفر الشيخ محمد سليمان

أدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحانات التجريبية فى مادة الجغرافيا، من منازلهم ضمن المحافظات الستة التى يؤدى الطلاب الامتحانات صباحاً "القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر"، وتتوالى الامتحانات ببقية المحافظات فى أداء الطلاب الامتحان نفس اليوم.

وترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ غرفة العمليات بالمديرية، بحضور الدكتور سلامه الويشى، المدير العام للتعليم العام، ووائل الحداد، مدير مركز التطوير، وهانى حمدان، مسئول أوفيس 365، وتبين من خلال التواصل مع الطلاب وغرف العمليات الفرعية تحسن دخول الطلاب على المنصات وأداء الطلاب للامتحان.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن امتحان الصف الأول الثانوى، امتحان تجريبى، وعلينا الاستفادة من السلبيات وتحويلها لإيجابيات، مؤكدة أن غرفة العمليات لم تتلق شكاوى من الطلاب وتمكن الطلاب من الدخول على المنصة، وأداء الامتحان.

وعلى جانب آخر، ترأست الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجنة اختيار موجه أول لغة إنجليزية بإدارة دسوق التعليمية وموجه أول تربية رياضية بإدارة دسوق التعليمية بصفة مؤقتة، وتقدم لشغل الوظيفتين 5 متقدمين.

وتشكلت اللجنة التى ترأستها الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وإبراهيم عبدالفتاح خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وسعد كامل، مدير إدارة الشئون القانونية، ووفاء أحمد حسنين، موجه عام اللغة الإنجليزية، ووائل رشاد بشته، موجه عام التربية الرياضية. وأمين سر اللجنة محمد عبد الوهاب، مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية، وعبدالفتاح إبراهيم نصار.

يذكر أن الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاستها، و13 غرفة فرعية بـ13 إدارة تعليمة لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي، وهناك تواصل بين الطلاب وبين غرف العمليات للتعرف على شكاوى الطلاب والطالبات، للتواصل مع الوزارة لحلها .