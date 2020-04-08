تعقيم لشوارع قرية المعتمدية بالجيزة بالتزامن مع فرض الحجر الصحى.. صور

كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل

نفذت إدارة الطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى بالجيزة حملة تعقيم لمداخل قرية المعتمدية، بالتزامن مع فرض الحجر الصحى، على القرية لمدة 14 يوما بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

وعقمت الحملة المحال والسيارات والشوارع، ومداخل المنازل، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كما يتم عمل مسح لعدد من اهالى القرية ، بالتزامن مع غلق المداخل والمخارج.

وشهدت قرية المعتمدية بالجيزة غلق تام لجميع المداخل والمخارج، وذلك بعد فرض الحجر الصحى علي القرية، لمدة 14 يوم بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

وتشهد القرية أعمال مسح للمخالطين لعدد من الحالات المخالطة للأشخاص التى تأكد إصابتهم، واتخاذ الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامتهم، كما شهدت القرية أعمال تعقيم موسعة للشوارع.

وكانت أعلنت محافظة الجيزة، فرض حجرا صحيا على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة، اعتبارا من اليوم 7 / 4 /2020، بناء على التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يوما حفاظا عليهم وذويهم.

وأشارت المحافظة فى بيان لها اليوم، أن ذلك يأتى فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة المواطنين.

وتؤكد محافظة الجيزة على اتخاذ عددا من الإجراءات، لتسهيل سبل المعيشة لأهالى القرية، وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضا ألبان أطفال للمنازل، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أى حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلا عن توفير متطوعين من داخل القرية، لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكلف محافظ الجيزة أحمد راشد، مديريات "التموين – التضامن – الجمعيات الأهلية"، لتوفير كافة السلع التمونية والخبز والخضروات والفاكهة، وكذا توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين، واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم.

وأشار البيان إلى أن المحافظة وكافة أجهزتها ستعمل على توفير أى متطلبات أخرى للقرية، وبما يلبى أى احتياجات للمواطنين فورا.

كما كلف المحافظ مديرية الصحة ورئيس مدينة كرداسة، بنشر سيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية.

وبدأت المحافظة فى نشر سيارات تحمل مكبرات الصوت، تجوب شوارع القرية لنشر التوعية الصحية اللازمة والتعاون مع