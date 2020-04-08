تعرف على 16 دولة لم يصبها فيروس كورونا.. منها ليسوتو وتركمانستان

كتب مايكل فارس

منذ ديسمبر الماضي، ظهر فيروس كورونا فى العالم وتحديدا فى ووهان الصينية، ولم تمر أشهر قلائل حتى أصبح وباءًا عالمياً يهدد العالم بأثره، ليتفشى فى أكثر من 190 دولة حول العالم، ويصيب نحو مليون و400 ألف شخص، ويحصد أرواح قرابة الـ 82 ألفاً، فيما لم تتجاوز حالات الشفاء حاجز الـ300 ألف، حتى الأربعاء.

وحتى إبريل الجاري، كل البيانات الرسمية تعتمد على منظمة الصحة العالمية، والتي تُحّدث يومياً، إلا أن هناك 16 دولة لم تسجل إصابات بفيروس كورونا المستجد، ويقدم لكم "اليوم السابع"، قائمة بهذه الدول التي لم تقع بعد تحت مقصلة الوباء العالمي حتى الآن.

مملكة ليسوتو

وهي بلد غير ساحلي في جنوب أفريقيا محاطة بدولة جنوب أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلا عن مليوني نسمة، وهيعضو في الأمم المتحدة ودول الكومنولث والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وحتى الآن لم تسجل أي إصابات بالفيروس المستجد

جزر مارشال

وهي دولة جزر في المحيط الهادئ الغربي، تقع شمالي كيريباس وناورو، شرقي ميكرونيزيا وجنوبي جزيرة ويك التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وخضعت في الماضي لإدارة الولايات المتحدة كجزء من منطقة تحت الوصاية للأمم المتحدة لمدة أربع عقود وحصلت على الاستقلال في سنة 1986، وحتى الآن لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا.

ناورو

هي دولة جزرية تقع في مايكرونيزيا في المحيط الهادي، وكانت تعرف قديما باسم الجزيرة السعيدة أو الجزيرة المبهجة ، وأقرب الجزر لها هي جزيرة بانابا في جمهورية كيريباس، التي تبعد عنها 300 كم شرقاً، وتعد ناورو أصغر دولة جزيرية في العالم حيث تبلغ مساحتها 21 كم2 (8.1 ميل مربع، وناورو كذلك أصغر جمهورية مستقلة، وهي أيضاً الجمهورية الوحيدة في العالم التي لا يوجد لها عاصمة رسمياً، لكن لديها مدينة مركزية تسمى مدينة يارين، وعدد سكانها نحو نحو 13 ألف نسمة، وحتى الآن لم تسجل أي إصابات حتى الآن.

بالاو

وهي جزيرة في المحيط الهادئ تقع 800 كم شرق الفلبين، وقد قررت عام 1978 بعد ثلاث عقود من تبعيتها لبرنامج وصاية الأمم المتحدة الاستقلال بدلًا من أن تصبح جزءًا من ولايات ميكرونيسيا المتحدة، ويبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة فقط وهو ما يجلعها إحدى أحدث وأصغر الدول ذات السيادة، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن بفيروس كورونا.

ساموا

وهي دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها 179 ألف نسمة، تقع على المحيط الهادي، وعُرِفت سابقاً باسم ساموا الغربية أو ساموا الألمانية، ونالت استقلالها عن نيوزيلندا عام 1962، ولم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن.

سان تومي وبرينسيبي

وهي دولة جزرية تقع في خليج غينيا على الساحل الغربي الاستوائي من منطقة وسط أفريقيا، وتتألف من أرخبيلين يقعان حول الجزيرتان الرئيسيتان، وهما جزيرة ساو تومي وجزيرة برينسيب، ويبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، ولم تسجل إصابات بكورونا.

كيريباتي

وهي أرخبيل يقع في المحيط الهادئ الأوسط الاستوائي، وتتكون من 32 جزيرة مرجانية وجزيرة من المرجان المرتفع منتشرة على أكثر من 3.5 مليون كيلومتر مربع على جانبي خط الاستواء، وعدد سكانها 116,398 ألف نسمة في إحصاء 2017، وحتى الآن ولم تسجل أي إصابات حتى الآن.

جزر سليمان

هي دولة تقع في جنوب المحيط الهادي، وتتكون من أكثر من 990 جزيرة، وتبلغ مساحتها 28450 كم2، وعاصمتها هونيارا، ولم يتجاوز عدد فى إحصائية 2017 611,343 ألف نسمة، ولم تسجل إصابات بكورونا.

طاجيكستان

دولة تقع في آسيا الوسطى، ولم تسجيل أي إصابات حتى الآن على أراضيها، وقد أغلقت حدودها مع الصين، واستمرت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، ويبلغ عدد سكانها نحو 8.921 ملايين نسمة.

تركمانستان

وهي إحدى جمهوريات آسيا الوسطى السابقة، وقد منعت السلطات جميع وسائل الإعلام في البلاد من ذكر كلمة فيروس كورونا، كما تم استبعادها من الكتيب الخاص الذي أرسلته وزارة الصحة التركمانية إلى المؤسسات التعليمية والمستشفيات وأماكن العمل ، حسبما نشرت روسيا اليوم، وحتى الآن لم تسجل أي إصابات.

تونجا

دولة صغيرة، عدد سكانها نحو 108,020 ألف نسمة، وهي أرخبيل يضم 176 في جنوب المحيط الهادئ، ولم تسجل إصابات حتى الآن بكورونا.

توفالو

هي دولة جزرية تقع في المحيط الهادئ في منتصف الطريق بين هاواي وأستراليا، و تضم أربعة جزر مرجانية وخمسة جزر حقيقية، وعدد سكانها نحو 11,192 آلف نسمة، مما يجعلها ثالث أصغر دولة ذات سيادة من حيث عدد السكان في العالم أمام الفاتيكان وناورو، ولم تسجل أي إصابات أيضا.

فانواتو

دولة جزيرة صغيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ، وهي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني وتقع على بعد 1,750 كم تقريباً شمال شرق أستراليا، ويبلغ عدد سكانها نحو 276,244 ألف نسمة، ولم تسجل أي إصابات بكورونا.

جزر القمر

وهي دولة عربية من جزر تقع في المحيط الهندي على مقربة من الساحل الشرقي لإفريقيا على النهاية الشمالية لقناة موزمبيق بين شمالي مدغشقر وشمال شرق موزمبيق. وأقرب الدول إلى جزر القمر هي موزمبيق وتنزانيا ومدغشقر والسيشل، وتضم هذه الدولة 3 جزر، وتقع في جنوب شرق قارة أفريقيا، وحتى الآن لم تسجل أي إصابة بين سكانها البالغ المقدر بـ798.000 نسمة.

اليمن

ولم يسجل اليمن حتى الآن أي إصابات بفيروس كورونا، والإثنين، جددت منظمة الصحة العالمية تأكيدها أن اليمن لا يزال خالياً من فيروس كورونا المستجد، وقد أكد ممثل المنظمة في اليمن ألطف موساني في إحاطته المعلوماتية حول مستجدات الوباء، أن اليمن هو البلد الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي لم يسجل أي حالة إصابة حتى صباح الاثنين.

كوريا الشمالية

لم تسجل كوريا الشمالية أي إصابات بفيروس كورونا؛ قالت منظمة الصحة العالمية لرويترز الثلاثاء الماضي، إنها وهي واحدة من الدول القلائل التي لم تسجل حالات إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، وقد أبلغت بأنها تواصل الفحص، ووضعت أكثر من 500 شخص في الحجر الصحي.