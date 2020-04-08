تعرف على مصنع إنتاج الكحول الجديد قبل تشغيله بأسوان × 10 معلومات

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة افتتاح وتشغيل أكبر مصنع لإنتاج الكحول على مستوى الصعيد والثالث على مستوى مصر بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بعد توفيق أوضاعه الإدارية التى تعطلت لأكثر من عامين، بعد المغالاة فى أسعار الكحول والمطهرات بسبب جشع بعض التجار وأصحاب الصيدليات والشركات المتخصصة فى إنتاج هذه المواد.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن المصنع تعرف عليها:

يعد أكبر مصنع على مستوى الصعيد والثالث على مستوى مصر فى إنتاج الكحول.

ينتج 6 طن يومياً من الكحول ومواد أخرى.

سيعمل على زيادة الإنتاج إلى 8 أطنان يومياً ليغطى الصعيد بالكامل وباقى المحافظات.

يقع المصنع بالمنطقة الصناعية بالعلاقى جنوب شرق مدينة أسوان.

تعطل افتتاح وتشغيل المصنع لأكثر من عامين بسبب توفيق أوضاعه الإدارية.

بلغت تكلفته الاستثمارية 12 مليون جنيه.

يساهم فى خفض أسعار الكحول فى السوق المحلى بنسبة 50 % عن الأسعار الحالية.

ويهدف أيضاً لتكثيف العمل فى منظومة التطهير والتعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يوفر 60 فرصة عمل مباشرة للشباب.

وطالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المصنع الجديد بالتبرع بكميات من الكحول للمساهمة فى الحملة الموحدة التى تقوم بها المحافظة حالياً لتطهير وتعقيم جميع الأحياء الشعبية والمناطق السكنية والقرى والمناطق النائية.