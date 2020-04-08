اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 08:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على أسعار التصالح فى مخالفات البناء بأسوان.. صور

الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:00 ص
تعرف على أسعار التصالح فى مخالفات البناء بأسوان.. صور اللواء اشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح عن بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة بعد قيام اللجنة الفنية التى تم تشكيلها ضمن سعى المحافظة لتطبيق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وهى ستكون على النحو المبين بالكشوف المرفقة.

وفى سياق آخر، قال العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو بأسوان، إنه أثناء المرور الميدانى على مشروع توصيل خط الكهرباء من محطة الحبارى إلى مستشفى إدفو العام الجديدة، تم رصد مبانى على الاراضى الزراعية ووجود تعديات وعدد ٢٦ مبانى مخالفة للقانون.

وأضاف رئيس مدينة إدفو، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم استدعاء رئيس الحى والاتصال الفورى بالإدارة الزراعية لبيان موقف هذه الأراضى والمبانى وتحويل الموضوع للتحقيقات.

وكانت انتهت أعمال توصيل الكابلات الكهربائية القادمة من محطة محولات الحبارى إلى المستشفى العام الجديدة بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، بتوصيل 2300 متر حتى الأسبوع الماضى، وجارى استكمال باقى التوصيلات المطلوبة لبدء العمل فى المستشفى الجديد بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان.

وأكد العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تم تشكيل لجنة برئاسة علاء الدين حسين، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وبحضور هندسة الكهرباء وهندسة الرى ومندوب الصحة والطرق والكبارى ومقاول التنفيذ للمعاينة على الطبيعة، والوقوف عما تم الانتهاء منه حتى اليوم.

وأضاف رئيس مدينة إدفو، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من ٢٣٠٠ متراً، والعمل جارى بالموقع، وتم التنبيه على هندسة الكهرباء بتوفير كابلات لاستمرار العمل، وأفادت رئيسة هندسة كهرباء إدفو بوصول دفعة جديدة غداً الثلاثاء.

وأشار "عامر"، إلى أنه تم التنبيه على مقاول التنفيذ لتكثيف العمل وزيادة المعدات والإخطار الفورى لأى توقف، كما تم المرور على بعض المزارعين لتبين إذا كان هناك أى اعتراضات تواجه عمليه الحفر وعقد بعض اللقاءات على الطبيعة معهم ووجد كثير من الترحيب منهم وإبداءهم لأى مساعدات تطلب منهم وسيتم المتابعة بصفة يوميه حتى الانتهاء من وصول الكابل للمستشفى العام الجديدة.

 

كشوف أسعار التصالح فى مخالفات البناء (1)
كشوف أسعار التصالح فى مخالفات البناء 

 

كشوف أسعار التصالح فى مخالفات البناء (2)
كشوف أسعار التصالح فى مخالفات البناء

 

كشوف أسعار التصالح فى مخالفات البناء (3)
كشوف أسعار التصالح فى مخالفات البناء

 

كشوف أسعار التصالح فى مخالفات البناء (4)
كشوف أسعار التصالح فى مخالفات البناء

 


تعديات

مخالفات بناء

التصالح فى مخالفات البناء

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصين تسمح بمغادرة ووهان لأول مرة بعد 76 يوما من عزل المدينة بسبب كورونا

الصين تسمح بمغادرة ووهان لأول مرة بعد 76 يوما من عزل المدينة بسبب كورونا

انتهاء اليوم الرابع عشر لحظر التجوال.. وإعادة حركة السير فى الشوارع

انتهاء اليوم الرابع عشر لحظر التجوال.. وإعادة حركة السير فى الشوارع

الاحتياطى الأجنبى لمصر يفقد 5 مليار دولار.. والبنك المركزى: نجحنا فى امتصاص صدمة الأسواق الدولية

الاحتياطى الأجنبى لمصر يفقد 5 مليار دولار.. والبنك المركزى: نجحنا فى امتصاص صدمة الأسواق الدولية

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة