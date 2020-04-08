اليوم السابع
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تطهير مؤسسات الحكومة وفض الأسواق العشوائية بالإسكندرية للوقاية من كورونا.. صور

الأربعاء، 08 أبريل 2020 05:24 م
تطهير مؤسسات الحكومة وفض الأسواق العشوائية بالإسكندرية للوقاية من كورونا.. صور تطهير المؤسسات الحكومية
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت محافظة الإسكندرية تنفيذ الإجراءات الاجترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث واصلت المحافظة أعمال تطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية وفض الأسواق العشوائية لمنع التجمعات.

وأكد محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية ، على الاستمرار بإنتظام فى تطهير ديوان عام المديرية و الادارات الفرعية حفاظا على صحة العاملين.

وأكد محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، على متابعة تطهير مديرية التموين و التجارة الداخلية ، بالتنسيق مع إحدى الجهات الطبية بالمطهرات و المنظفات اللازمة لمكافحة إنتشار أو العدوى بفيروس كورونا.

وصرح محمد سعدالله بأن المديرية حريصة على صحة العاملين بها  كما قام بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالقطاع التموينى بالإسكندرية لمجهوداتهم الملحوظة والمؤثرة خلال هذه الفترة الحساسة و أنهم جنود الوطن فى هذه المرحلة لتوفير احتياجات المواطنين الغذائية و الحفاظ على اموال الدعم و مواجهة أى محاولات لرفع اسعار السلع الغذائية بالأسواق

من جهه أخرى، واصل حى العامرية ، أعمال التطهير كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا ، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية ، ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالحى بحملة تطهير بنطاق الحى لتجنب انتشار فيروس كورونا بالرش بالمواد المطهره بجهاز الرزاز الجامبو وتم التطهير في المنطقة الحرة ،مبنى هيئة الاستثمار،وبنك قناة السويس، ومبنى شرطة السياحة.

 

وتنفيذا لتعليمات محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان، قامت إدارة إشغال الطريق بالحي ووحدة الإزالة ورئيس القطاع ،بشن حملة لمتابعة الأسواق بنطاق الحي ،حيث تم فض ورفع الاسواق المخالفة لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء،و تم فض سوق الجلاء ،سوق بغداد ،سوق الوداي ،سوق قرية مصطفى اسماعيل.

أسواق غرب الاسكندرية

أسواق غرب الاسكندرية

 

اعمال التطهير
اعمال التطهير

 

 

الاسواق العشوائية
الاسواق العشوائية

 

 

تطهير المديرية
تطهير المديرية

 


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