اليوم السابع
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تطهير شوارع 5 قرى بمركز سوهاج ومتابعة أعمال الصيانة بمدرسة نجع العمرات

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:00 ص
تطهير شوارع 5 قرى بمركز سوهاج ومتابعة أعمال الصيانة بمدرسة نجع العمرات جانب من رش القرى بالمطهرات
سوهاج - عمرو خلف

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بإشراف محمد عبد الحميد إمبابى أعمال رش والتطهير بقرية روافع القصير والصلعا وتطهير شوارع الكوامل وأولاد غريب والهجارسة بالمطهرات، وذلك طبقا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بإشراف محمد عبد الحميد امبابي بمتابعة أعمال الصيانة بمدرسة نجع العمرات بعرابة أبو دهب التابعة لمركز ومدينة سوهاج باعتمادات 600 ألف جنيه.

 

وفى وقت سابق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة برئاسة شريف السيد رئيس مركز ومدينة المنشاة حملة تطهير وتعقيم بنطاق المركز وقراه حيث استهدفت الحملة تطهير وتعقيم مبني الوحدة المحلية بأولاد سلامة ومكتب التامينات والشئون الاجتماعية والتموين والمطافي ومكتب بريد شواوله.

 

وأكد شريف السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، أن الوحدة المحلية تتابع بصفة مستمرة تطهير وتعقيم المصالح الحكومية من أجل تحقيق أعلى مستوى من أخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد  تنفيذا للتعليمات المشدده من  اللواء طارق الفقي محافظ واهتمامه بمنظومة النظافة والتطهير والتعقيم.


سوهاج

الكوامل

رش الشوارع

عرابة ابو دهب

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