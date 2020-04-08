اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تضامن الغربية تدعم الأسر الفقيرة بقرية الهياتم بـ4 آلاف كرتونة سلع غذائية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 10:40 م
تضامن الغربية تدعم الأسر الفقيرة بقرية الهياتم بـ4 آلاف كرتونة سلع غذائية تضامن الغربية تدفع بـ4آلاف كرتونة سلع غذائية لقرية الهياتم
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جهزت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، برئاسة امانى النادري وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية  4آلاف كرتونة سلع غذائية ومستلزمات تطهير للأسر الفقيرة والعمالة غير المنتظمة المتضررة من حظر التجوال بقرية الهياتم بالمحلة، والتي ظهرت بها 10حالات إصابة بفيروس كورونا

يأتي ذلك لتوفير كافة الدعم، لأهالى قرية الهياتم، بعد فرض العزل الصحي على القرية، ومنع خروج او دخول احد منها، عقب ظهور 10إصابات بفيروس كورونا بالقرية.

وعقدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، اجتماعا مع مسئولي الجمعيات الأهلية

لبحث سبل تقديم الدعم لسكان قرية الهياتم، وتم تجهيز 4آلاف كرتونة سلع غذائية وتموينية والمطهرات وإرسال السيارات للقرية، وتوزيعها على الأسر الفقيرة والعماله غير المنتظمة.

وتم تشكيل لجنة مشتركة من  التضامن الاجتماعي وشباب من القرية، وتم توزيع الكراتين على الاهالى داخل الوحدة الاجتماعية بالقرية، بالتنسيق مع مجلس مدينة المحلة.

وفى ذات السياق دفعت مشيحة الأزهر الشريف بسيارات محملة بـ800كرتونة سلع غذائية للأسر الفقيرة بالقرية.

من ناحيه اخرى وزع  عدد كبير من شباب قرية الهياتم المتطوع 4آلاف شنطة سلع تموينية وغذائية، على الفقراء من ابناء القرية والعمالة غير المنتظمة، أكثر الفئات تضررا من الأزمة التي تعرضت لها القرية، بعد فرض العزل التام عليها ومنع خروج أو دخول اي شخص، عقب ظهور 10حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتطوع عدد من شباب القرية، لتجميع وتجهيز شنط للسلع الغذائية والتموينية، وقام الشباب بتجهيز الشنط وتوزيعها على مستحقيها، ونجح الشباب فى توزيع 4آلاف شنطة على الفقراء خلال عدة أيام.

وكان  مجموعة من شباب القرية، قد أطلقوا مبادرة لدعم الأسر الفقيرة والعمالة غير منتظمة والذين تضرروا من الأزمة التي تمر بها البلاد من انتشار وباء كورونا، وعزل القرية بالكامل ومنع دخول او خروج احد من القرية، بعد ظهور 10إصابات بفيروس كورونا المستجد من اسرة واحدة، ووفاة احد المصابين داخل العزل الطبي.

 

92247392_1554159361406054_5436462499677339648_n
 

 

92937422_1554159278072729_2636024993825161216_n
 

 


الهياتم

قرية الهياتم

قريه الهياتم

الهياتم مركز المحلة الكبرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مع طرح مصر للجنيه البلاستيك.. ما هو مصير النقد المتداول و"المال الأسود"؟

مع طرح مصر للجنيه البلاستيك.. ما هو مصير النقد المتداول و"المال الأسود"؟

البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر

البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر

متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة