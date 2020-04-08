تضامن الغربية تدعم الأسر الفقيرة بقرية الهياتم بـ4 آلاف كرتونة سلع غذائية

الغربية – مصطفى عادل

جهزت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، برئاسة امانى النادري وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية 4آلاف كرتونة سلع غذائية ومستلزمات تطهير للأسر الفقيرة والعمالة غير المنتظمة المتضررة من حظر التجوال بقرية الهياتم بالمحلة، والتي ظهرت بها 10حالات إصابة بفيروس كورونا

يأتي ذلك لتوفير كافة الدعم، لأهالى قرية الهياتم، بعد فرض العزل الصحي على القرية، ومنع خروج او دخول احد منها، عقب ظهور 10إصابات بفيروس كورونا بالقرية.

وعقدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، اجتماعا مع مسئولي الجمعيات الأهلية

لبحث سبل تقديم الدعم لسكان قرية الهياتم، وتم تجهيز 4آلاف كرتونة سلع غذائية وتموينية والمطهرات وإرسال السيارات للقرية، وتوزيعها على الأسر الفقيرة والعماله غير المنتظمة.

وتم تشكيل لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي وشباب من القرية، وتم توزيع الكراتين على الاهالى داخل الوحدة الاجتماعية بالقرية، بالتنسيق مع مجلس مدينة المحلة.

وفى ذات السياق دفعت مشيحة الأزهر الشريف بسيارات محملة بـ800كرتونة سلع غذائية للأسر الفقيرة بالقرية.

من ناحيه اخرى وزع عدد كبير من شباب قرية الهياتم المتطوع 4آلاف شنطة سلع تموينية وغذائية، على الفقراء من ابناء القرية والعمالة غير المنتظمة، أكثر الفئات تضررا من الأزمة التي تعرضت لها القرية، بعد فرض العزل التام عليها ومنع خروج أو دخول اي شخص، عقب ظهور 10حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتطوع عدد من شباب القرية، لتجميع وتجهيز شنط للسلع الغذائية والتموينية، وقام الشباب بتجهيز الشنط وتوزيعها على مستحقيها، ونجح الشباب فى توزيع 4آلاف شنطة على الفقراء خلال عدة أيام.

وكان مجموعة من شباب القرية، قد أطلقوا مبادرة لدعم الأسر الفقيرة والعمالة غير منتظمة والذين تضرروا من الأزمة التي تمر بها البلاد من انتشار وباء كورونا، وعزل القرية بالكامل ومنع دخول او خروج احد من القرية، بعد ظهور 10إصابات بفيروس كورونا المستجد من اسرة واحدة، ووفاة احد المصابين داخل العزل الطبي.







