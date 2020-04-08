اليوم السابع
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تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى النجف بالعراق

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:17 م
تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى النجف بالعراق تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
بغداد(أ ش أ)

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أعلنت دائرة الصحة فى محافظة النجف العراقية اليوم الأربعاء، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المحافظة، وقال مدير عام صحة النجف رضوان كامل الكندى فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد قيام مختبر الصحة العامة فى النجف الأشرف بإجراء (170) فحصاً مختبريا".

وأضاف الكندى أن المجموع الكلي للحالات المسجلة في المحافظة بلغت 253 حالة بواقع 92 شفاءً تاماً و5 حالات وفاة.
وأكد اتخاذ دائرة صحة النجف جميع الإجراءات العلاجية للمصابين والإجراءات الوقائية بحق المخالطين لهم، داعياً العراقيين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة لحماية أنفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى ومراجعة أقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل ليرتفع إجمالى الإصابات فى الإقليم إلي 294 حالة. 

وذكرت الوزارة فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أنه تم رصد 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل، لـ9 نساء ، و4 رجال وطفل.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية برئاسة عادل عبد المهدى، أعلنت أمس الثلاثاء، عن تمديد حظر التجوال الى الـ18 من الشهر الجاري.

وقالت اللجنة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إنه "تقرر تمديد حظر التجوال لغاية 18 من الشهر الجاري".

وأضافت أنها "قررت أيضا تقديم الدعم المالي للعوائل المتضررة من حظر التجوال، وتسهيل عودة العراقيين العالقين وتوفير أماكن للحجر الصحي".  
 
وكانت المديرية العامة للصحة بمحافظة أربيل، فى كردستان العراق، اعلنت فرض الحجر الصحى على 13 منطقة بنطاق المحافظة، جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، وقال المدير العام لصحة أربيل ، الدكتور دلوفان حسن - فى تصريحات أوردتها الوكالة العراقية الوطنية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة ب"كورونا " في المحافظة بلغ 138 حالة، وأن هناك 22 حالة تم شفاؤها ، فيما لاتزال هناك 118 حالة إصابة تخضع للرعاية الطبية، في 4 مستشفيات بمدينة أربيل.

وأضاف أن عدد المواطنين الذين دخلوا مراكز العزل الصحي بلغ 3095 شخصا، ولايزال هناك 679 شخصا في مراكز العزل الصحي.


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الصحه العراقيه

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فيروس كورونا

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