تربية بنها: نستهدف إنتاج 50 ألف كمامة لتوزيعها على مستشفيات القليوبية

القليوبية نيفين طه

قال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها بمحافظة القليوبية،انه تم البدء بتصنيع كمامات محلية من إنتاج جامعة بنها بمحافظة القليوبية،وبتمويل ذاتي من الجامعة بأشراف الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها،وبالفعل تم البدء بالتصنيع ليكون الأنتاج اليومي يصل الي ألف كمامة واسبوعيا 10الاف كمامة.

وأشار "إبراهيم" في تصريح خاص لليوم السابع،انه من المستهدف تصنيع 50 ألف كمامة علي مدار شهر ويتم توزيعها علي قطاع كليه الطب ومستشفي بنها الجامعي وقطاع الشرطة علي مستوي المحافظة والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة،وان تلك الأنتاج هو الباكورة وسيتم التوسع فيه حتي تتمكن الجامعة من تغطية الأحتياج الكامل لجميع المستشفيات من الكمامات علي مستوي المحافظة وبتمويلها الذاتي.

وأوضح عميد كلية التربية النوعية ببنها،ان التصنيع يتم بمبني الكلية وبأشراف دكاترة الكلية مع فنيين وبأستخدام ماكينات الكلية المتوفرة لتصنيع الكمامات ،وان الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشؤون المجتمع وتنمية البيئة أشرفت علي أختيار الخامات ومتابعة مدى مطابقاتها القياسات الفنية بحكم عملها كطبيبة حتي نتأكد من المنتج وسلامته،وان تلك الكمامات سيتم نقلها لكلية الطب ببنها حتي يتم تعقيمها وتغليفها ليتم توزيعها علي القطاعات سالفة الذكر.

وأشار الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها،ان الجامعة ستتطلق قريبا مبادرة لصناعه القفازات "جوانتي" حتي يتم الأكفاء الذاتي منه بصناعة محلية بجامعة بنها .