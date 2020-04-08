اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تربية بنها: نستهدف إنتاج 50 ألف كمامة لتوزيعها على مستشفيات القليوبية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:24 ص
تربية بنها: نستهدف إنتاج 50 ألف كمامة لتوزيعها على مستشفيات القليوبية جانب من تصنيع الكمامات
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها بمحافظة القليوبية،انه تم البدء بتصنيع كمامات محلية من إنتاج جامعة بنها بمحافظة القليوبية،وبتمويل ذاتي من الجامعة بأشراف الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها،وبالفعل تم البدء بالتصنيع ليكون الأنتاج اليومي يصل الي ألف كمامة واسبوعيا 10الاف كمامة.

وأشار "إبراهيم" في تصريح خاص لليوم السابع،انه من المستهدف تصنيع 50 ألف كمامة علي مدار شهر ويتم توزيعها علي قطاع كليه الطب ومستشفي بنها الجامعي وقطاع الشرطة علي مستوي المحافظة والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة،وان تلك الأنتاج هو الباكورة وسيتم التوسع فيه حتي تتمكن الجامعة من تغطية الأحتياج الكامل لجميع المستشفيات من الكمامات علي مستوي المحافظة وبتمويلها الذاتي.

وأوضح عميد كلية التربية النوعية ببنها،ان التصنيع يتم بمبني الكلية وبأشراف دكاترة الكلية مع فنيين وبأستخدام ماكينات الكلية المتوفرة لتصنيع الكمامات ،وان الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشؤون المجتمع وتنمية البيئة أشرفت علي أختيار الخامات ومتابعة مدى مطابقاتها القياسات الفنية بحكم عملها كطبيبة حتي نتأكد من المنتج وسلامته،وان تلك الكمامات سيتم نقلها لكلية الطب ببنها حتي يتم تعقيمها وتغليفها ليتم توزيعها علي القطاعات سالفة الذكر.

وأشار الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها،ان الجامعة ستتطلق قريبا مبادرة لصناعه القفازات "جوانتي" حتي يتم الأكفاء الذاتي منه بصناعة محلية بجامعة بنها .

 


اخبار مصر

القليوبية

كمامات

محافظة القليوببة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاحتياطى الأجنبى لمصر يفقد 5 مليار دولار.. والبنك المركزى: نجحنا فى امتصاص صدمة الأسواق الدولية

الاحتياطى الأجنبى لمصر يفقد 5 مليار دولار.. والبنك المركزى: نجحنا فى امتصاص صدمة الأسواق الدولية

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة