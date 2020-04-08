ترامب: كورونا أثر بشكل بالغ على مجتمع الأفريقيين الأمريكيين

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن مجتمع الأفريقيين الأمريكيين ضُرب بشدة فى جائحة كورونا، وأوضح أن هناك دراسات تجرى الآن لمعرفة أسباب ذلك، واصفا ما يتعرضون له بأنه صعب. وأضاف، فى مؤتمره الصحفى، أنه يدعو من أجلهم ويدعمهم.

وقال أنتونى فوشى، خبير الأوبئة إنه من المعروف أن أمراضا مثل السكر وارتفاع ضغط الدم من الأمراض المنتشرة بين الأقليات، لهذا ربما يكون ذلك أحد أسباب تعرضهم للإصابات الحرجة واحتاجهم لغرف العناية المركزة.

وكانت بعض الولايات أعلنت أن 70% من المصابين من مجتمع الأفريقيين الأمريكيين رغم أنهم لا يشكلون سوى 30% من تعداد ولاية مثل شيكاغو.