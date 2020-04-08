ترامب: تراجع عدد مواطنى نيويورك المحولين إلى المستشفى

ريهام عبد الله

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن عدد المواطنين الأمريكيين فى نيويورك الذين احتاجوا الدخول إلى مستشفى آخذ فى الانخفاض، قائلا :"أخبار جيدة".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"عدد المواطنين فى نيويورك الذى احتاجوا الدخول إلى مستشفى انخفض، أخبار جيدة".



ترامب

وفى سياق آخر أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،ولاية مينيسوتا "منطقة كوارث كبرى"، موجها بتقديم مساعدات للولاية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا " كوفيد ـ 19"، والذى بدأ في 20 يناير الماضى بالولايات المتحدة.

وذكر بيان للبيت الأبيض، أن التمويل الفيدرالى سيكون متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها، وذلك في إطار التدابير الحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع مناطق الولاية المتضررة من تفشى الفيروس.

وكلف بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلى الأمريكى، جيمس جوزيف منسقا فيدراليا لعمليات التعافى للمناطق المتضررة فى مينيسوتا.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيده على أن الأسبوع القادم سيكون صعبا بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده تجرى أكبر عدد من اختبارات كورونا في العالم.

وقال ترامب - في مؤتمر لخلية الأزمة الأمريكية حول الجائحة، "هناك عشرة عقاقير قيد الاختبار في أمريكا"، مؤكدا أنه يرغب في إعادة فتح البلاد بأسرع وقت ممكن.

وأضاف ترامب، : "هناك بصيص أمل، ونمضى سريعا في حربنا العلمية ضد الفيروس"، لافتا إلى أنه سيطلب من الكونجرس رصد 250 مليار دولار لإعانة المواطنين وإنقاذ ملايين الشركات الأمريكية وعمالها؛ نظرا لأن "الشركات الصغيرة تحتاج لإنقاذ لأنها تشكل 25% من العمود الفقري لاقتصاد البلاد".