تدريب أطباء جامعة الأزهر على سبل مواجهة فيروس كورونا ومكافحة العدوى.. صور

كتب لؤى على

نظمت جامعة الأزهر عدد من الدورات التدريبية، لتأهيل أطباء الجامعة على سبل مكافحة العدوى وتقليل المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا، وذلك فى إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة على المواجهة والتصدى لفيروس كورونا المستجد ومكافحة العدوى.

تأتى هذه الدورات بمتابعة وحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب، وبمشاركة مديرى المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، إضافة إلى عدد من أطباء جامعة الأزهر بمختلف التخصصات الأكاديمية والإكلينيكية.

وقد شمل التدريب 1200 كادر طبى متضمنا تدريب أطباء وفنيين وأطقم التمريض بمستشفى الحسين الجامعى، ومستشفى جامعة الأزهر التخصصى.

جدير بالذكر، أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى إعداد فريق طبي يكون على دراية كاملة بكل الأمور المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وتكون مؤهلة للتعامل مع أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

تأتى هذه الجهود المبذولة فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتجهيز مستشفى جامعة الأزهر التخصصى لاستقبال الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا.