تدريب أطباء جامعة الأزهر على سبل مواجهة فيروس كورونا ومكافحة العدوى.. صور

نظمت جامعة الأزهر عدد من الدورات التدريبية، لتأهيل أطباء الجامعة على سبل مكافحة العدوى وتقليل المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا، وذلك فى إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة على المواجهة والتصدى لفيروس كورونا المستجد ومكافحة العدوى.
تأتى هذه الدورات بمتابعة وحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب، وبمشاركة مديرى المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، إضافة إلى عدد من أطباء جامعة الأزهر بمختلف التخصصات الأكاديمية والإكلينيكية.
وقد شمل التدريب 1200 كادر طبى متضمنا تدريب أطباء وفنيين وأطقم التمريض بمستشفى الحسين الجامعى، ومستشفى جامعة الأزهر التخصصى.
جدير بالذكر، أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى إعداد فريق طبي يكون على دراية كاملة بكل الأمور المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وتكون مؤهلة للتعامل مع أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.
تأتى هذه الجهود المبذولة فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتجهيز مستشفى جامعة الأزهر التخصصى لاستقبال الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 94 حالة وفاة.
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