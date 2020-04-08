اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:18 م
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تحرير 5 محاضر متنوعة فى حملات تموينية على أسواق قرية الدير جنوب الأقصر

الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:02 م
تحرير 5 محاضر متنوعة فى حملات تموينية على أسواق قرية الدير جنوب الأقصر حملات تموينية متنوعة بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد عبد الرحيم طايع نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة بالتنسيق مع إدارة التموين باسنا والطب البيطرى والصحة والإشغالات، وذلك فى إطار تعليمات المستشار محافظ الأقصر بالمتابعة الدورية المستمرة لكافة الخدمات بمحافظة الأقصر، وبناء على الخطة التى وضعها محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بتشكيل لجنة للمرور على المحلات التجارية لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار ومنع محاولات الاحتكار أو الاستغلال.

 

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 5 محاضر صلاحية وعدم إعلان أسعار وعدم حمل شهادة صحية وذلك بقرية الدير، وأكد محمد سيد سليمان رئيس المركز بأن الحملة مستمرة يوميا لضبط الاسواق والاسعار واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من التموين والصحة والطب البيطري.

 

وكان قد صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات التموينية فى إطار تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر لضبط أى مخالفات، حيث تكثيف الحملات الرقابية الصباحية والمسائية خلال شهر مارس 2020، فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال.

 

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 823 محضرا ومخالفة تموينية بيانها فى مجال المخابز عن تحرير 283 مخالفة "نقص وزن – مواصفات – توقف وغلق – قائمه وميزان – نظافة– سجلات – مواعيد – تصرف وتجميع"، وفى مجال الأسواق تم تحرير 516 قضيه متنوعة "عدم الإعلان عن الأسعار – انتهاء صلاحية – مجهول المصدر – مخالفه القرار 330 لسنة 2017 – إدارة نشاط بدون ترخيص – ذبح خارج المجازر الحكومية–حيازة سلع مدعمة – شهادة صحية – وتجار تموين"، وفى مجال المواد البترولية تم تحرير 24 قضية لحيازة بنزين بدون ترخيص وعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار – وتوقف محطات الوقود عن الخدمة"، ومن جهة أخرى انتظمت غالبية الأنشطة التموينية فى العمل لعدم سريان قرار الحظر على تلك الأنشطة، وقد تم إنتاج وتوزيع 77 مليون رغيف خلال الشهر من خلال 305 مخابز بلدى وكذا تم صرف 4010 أطنان دقيق بلدى مستودعات على المواطنين بموجب البطاقات التموينية.


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