تايلاند تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

رويترز

سجلت تايلاند اليوم الأربعاء 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث وفيات أخرى.

وقال متحدث باسم المركز الحكومي المعني بإدارة الوضع فيما يتعلق بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس إن المتوفين روسي (48 عاما) وهندي (69 عاما) وأمريكي 69( عاما). ومنذ تصاعد التفشي في يناير سجلت تايلاند 2369 إصابة و30 وفاة وأعلنت شفاء 888 مريضا

وكانت قد أعلنت هيئة الطيران المدني التايلندية، تمديد حظر الطيران القادم إلى البلاد لمدة 12 يوما إضافية، وذلك مع استمرار المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".