اليوم السابع
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بيل كلينتون: يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على فيروس كوفيد 19

الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:30 م
بيل كلينتون: يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على فيروس كوفيد 19 بيل كلينتون
كتب محمد تهامى زكى

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أكد الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، أنه يتطلب حالة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مع اتخاذ إجراءات عاجلة فى المجتمع الأمريكى للسيطرة على الفيروس.

وكتب كلينتون، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "تتطلب حالة الطوارئ COVID-19 اتخاذ إجراءات عاجلة فى كل المجتمع الأمريكى للسيطرة على الفيروس، يجب أن تكون هذه مهمتنا المشتركة كأمريكيين".

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وتابع كلينتون: "لكن عندما نسيطر عليه ونبدأ العمل معًا لإعادة تشغيل اقتصادنا، فسنظل مضطرين لإبقائه تحت السيطرة، سيعتمد جزء كبير من النجاح فى القيام بذلك على ما يحدث فى البلدان الأخرى التى تقاتل الفيروس، الذى يمتلك عددًا أقل من الأسلحة لإحضاره إلى القتال".

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من ناحية أخرى، قفزت أعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 400 ألف حالة، حيث تم رصد 400,549 حالة حتى الآن، وفيما وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 12,857 حالة، وتماثل للشفاء من كورونا 21,711 حالة، وذلك وفق موقع worldometers.

ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشى وباء فيروس كورونا، الذى يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التى جرى تطبيقها لوقف انتشاره، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و400 ألف إصابة بالفيروس الذى تسبب فى وفاة أكثر من 80 ألف انسان.

 وفيما توفّى حوالى ألفى شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ فى الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فى أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد فى العالم منذ ظهور الوباء.


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