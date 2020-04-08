اليوم السابع
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بيرني ساندرز يقرر تعليق حملته الانتخابية التمهيدية للحزب الديمقراطي بأمريكا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:11 م
بيرني ساندرز يقرر تعليق حملته الانتخابية التمهيدية للحزب الديمقراطي بأمريكا بيرني ساندرز-ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها أن بيرني ساندرز يقرر تعليق حملته في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة


من جانب اخر أكد دونالد ترامب الرئيس الأمريكى، أن الحزب الديمقراطى، سيحظى بأهم أمنياته، وسيهزم بيرنى ساندرز قبل موعده بوقت طويل، مشددا على أن بيرنى استسلم كما فعل سابقا، وأنه سيخرج من السباق قريبا.

 

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"سيحظى الحزب الديمقراطي، بأعز أمنياته إذ سيهزم بيرني ساندرز قبل موعده بوقت طويل، الآن يفعلون كل شيء ممكن ليكونوا لطيفين معه من أجل الحفاظ على مؤيديه، استسلم بيرني، كما فعل في المرة السابقة، سيخرج قريبا!".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أكد أنه عامل فيروس كورونا المستجد بمنتهى الجدية، مؤكدا أنه قام بدور هام منذ البداية بغلق الحدود مع الصين، لعدم تفشى الفيروس القاتل فى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقال ترمب فى تغريدة عبر تويتر: "لقد تعاملت دائمًا مع الفيروس الصيني بجدية كبيرة، وقمت بعمل جيد جدًا منذ البداية، بما فى ذلك قرارى المبكر جدًا بإغلاق "الحدود" ضد رغبات الجميع تقريبًا، وتم إنقاذ العديد من الأرواح، رواية وسائل الإعلام المزيفة الجديدة مشينة وخطيرة!.

 

وفى سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تكفل الدولة برواتب العمال الموظفين الذين تعطلوا عن العمل والتزموا بيوتهم الآن بسبب إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا، وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، موجها كلامه للعاملين المتعطلين قائلا: "بالنسبة للأشخاص الذين هم الآن عاطلين عن العمل بسبب سياسات الاحتواء المهمة والضرورية، على سبيل المثال إغلاق الفنادق والحانات والمطاعم، ستأتي الأموال إليكم قريبًا".





 

 


بيرني ساندرز

الانتخابات التمهيدية

الولايات المتحدة الامريكية

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