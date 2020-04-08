اليوم السابع
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"بى إم دبليو" تبدأ إنتاج أقنعة واقية لحماية موظفيها من قيروس كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 02:42 م
"بى إم دبليو" تبدأ إنتاج أقنعة واقية لحماية موظفيها من قيروس كورونا وزارة الصحة العمانية
برلين (أ ش أ)

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تعكف شركة "بى ام دبليو"، الرائدة فى مجال صناعة السيارات، على إنتاج أغطية واقية للوجوه لحماية موظفي الشركة والاشخاص العاديين من انتشار عدوى فيروس كورونا، وتستهدف الشركة الألمانية، حسبما ذكر اليوم الأربعاء موقع ماركت ووتش، إنتاج مئات الآلاف من الأقنعة يوميًا، وقد سلمت أكثر من 2 مليون قناع طبي و 50.000 قناع لحكومة ولاية بافاريا.


وقالت الشركة - في بيان - إنها تعتزم التبرع أيضا بمليون قناع طبي خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلين.

وبسبب استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا، أعلنت شركة "بي ام دبليو" في وقت سابق من هذا الأسبوع تمديد تعليق إنتاجها في مصانعها الرئيسية لمدة أسبوعين حتى 30 أبريل. 

وينطبق التمديد على المصانع في أوروبا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة والمكسيك، بالإضافة إلى مصنع الشركة لصناعة الدراجات النارية.

 
وكانت عملاق صناعة السيارات "بى إم دبليو الألمانية" أعلنت مارس الماضى،  إصابة أحد موظفيها فى ميونخ بفيروس كورونا، وطلبت من 150 موظفًا فرض حجر صحى ذاتى على أنفسهم لمدة أسبوعين، جاء ذلك بسحب ما ذكرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية .

عمان

مسقط

سلطنة عمان

كورونا

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