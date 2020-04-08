ونسبت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الأربعاء، إلى اثنين من المسؤولين الأمريكيين البارزين، القول إن بومبيو نقل خلال زيارته الأخيرة يوم 23 مارس الماضي إلى كابول رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقادة الأفغان يخبرهما فيها بأنهما يجب عليهما حل خلافتهما السياسية والتوصل لاتفاق مع حركة طالبان وإما سوف يسحب الرئيس ترامب، القوات الأمريكية بالكامل من أفغانستان.

وفور زيارة بومبيو لكابول، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إنه بسبب إخفاق القادة الأفغان في إنهاء الجمود السياسي، سيتم خفض أموال المساعدات الأمريكية لأفغانستان بواقع مليار دولار، وقد يتم أيضا خفض التمويل في عام 2021.

ومن جانبها نقلت قناة /طلوع/ الأفغانية عن مسؤول أمريكى كبير سابق القول إن بومبيو أبلغ عبدالغنى وعبدالله بأنهما سيتحملان المسئولية في حالة فشل اتفاق السلام بين الرئيس ترامب وطالبان.

ووفقًا لما قاله المسؤول الأمريكي، فإن بومبيو أخبر القادة الأفغان بأن يهدد بسحب القوات الأمريكية بالكامل ووقف المساعدات المالية. وأخبر بومبيو عبدالله بأنه يجب أن يدعم عبدالغني.

وكان متحدث باسم حركة طالبان، قال على تويتر إن الحركة المتشددة سحبت مفاوضيها من أفغانستان بعد ساعات من تعليق محادثات بشأن عملية تبادل السجناء مع الحكومة الأفغانية.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم مكتب طالبان السياسى فى قطر إن "التأخير المتعمد فى الإفراج عن سجنائنا يمثل خرقا لاتفاق السلام ولذلك سنعيد فريقنا الفنى من كابول".