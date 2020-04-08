بشرة خير.. إيطاليا تسجل رقما قياسيا جديدا فى عدد المتعافين من فيروس كورونا

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت هيئة الدفاع المدنى الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل رقم قياسى جديد، فى عدد المتعافين من وباء فيروس كورونا الجديد " كوفيد 19"، وووفقا لوكالة أنباء آكى الإيطالية، قال أنجيلو بوريللى، رئيس هيئة الدفاع المدنى، خلال المؤتمر الصحفى اليومى حول تطورات الوضع الصحى فى البلاد، إنه فى الأيام العشرة الماضية، سجلنا 50٪ من المتعافين منذ بداية حالة الطوارئ، الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر المفوض الحكومى لطوارئ كوفيد 19، أن هناك 542 حالة وفاة فى الـ24 ساعة الماضية، وبالتالى يرتفع العدد إلى 17669 حالة وفاة فى جميع أنحاء البلاد منذ بداية حالة الطوارئ.

وتابع بوريللى، مع ذلك فإن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء يتزايد أيضًا، وأنه مع تعافى 2099 شخص فى يوم واحد، يصبح مجموعهم 26491، كما يستمر تراجع عدد الأشخاص الذين يدخلون إلى المستشفى، وانخفض اليوم إلى أقل من 233 مقارنة بالأمس ليصبح المجموع الإجمالى 28485.

وأشار المفوض الحكومى، إلى أن الوضع يتحسن أيضًا فيما يتعلق بمرضى وحدات العناية المركزة، فهناك اليوم 3693، وذلك أقل بعدد 99 حالة فى الـ24 ساعة الماضية، وذلك لليوم الخامس على التوالى، مخلصا القول بأن المجموع الإجمالى لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية حالة الطوارئ بلغ حتى اليوم 139 ألف 422 حالة.

وكان مصدر مطلع، قال اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا فى منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا والتى شهدت أشد موجات الوباء فى البلاد، زاد 238 حالة خلال يوم ووصل إلى 9722، وبذلك يكون عدد الوفيات خلال يوم قد انخفض مقارنة مع 282 حالة وفاة يوم الثلاثاء.

ومع ذلك تسارعت حالات الإصابة الجديدة في المنطقة، والتي تشمل العاصمة المالية ميلانو إلى 1089 مقارنة مع 791 في اليوم السابق.