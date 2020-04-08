بحجة كورونا.. الشرطة التركية تفرض غرامة كبيرة على بائع خردة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

فرضت الشرطة التركية غرامة مالية كبيرة في مدينة إلأزيغ التركية علي بائع خردة ومخلفات إعادة التدوير بلغت 5 آلاف و606 ليرة تركية منهم 3 آلاف و150 ليرة بحجة خرقه تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما قاموا بسحب دراجته البخارية، بحسب صحيفة دوجروسو.

وفى سياق منفصل، أعلنت السلطات التركية أنها سجلت 87 حالة وفاة جديدة وإجمالي عدد الوفيات وصل إلى 812، بينما بلغ عدد الإصابات الجديدة 4117 حالة بكورونا.

وتوفيت زوجة قائد تركى سابق فى القوات البرية بالجيش التركى بزوجها جراء إصابتهما بفيروس كورونا (كوفيد 19) المتفشى فى كل المحافظات التركية.

وفى تقريرها، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن معدل الإصابة بمرض كوفيد 19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا فى تركيا، أصبح الأسرع فى العالم، مشيرة إلى أنه برغم بسجيل أكثر من 3 آلاف حالة يوميًا، فإن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يصر على أن العمل العادى يجب أن يستمر.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ الإعلان عن ظهور أول حالة مؤكدة للإصابة بكورونا فى تركيا قبل أربعة أسابيع، وصل عدد الإصابات إلى 30.217.

ورغم أن معدل الوفيات تظل أقل مما فى دول أخرى ضربها الوباء بشدة، حيث يوجد بتركيا 649 حالة وفاة، إلا أن أرقام العدوى تشير إلى أن تركيا لديها أسرع عدد متزايد من الحالات المؤكدة فى العالم.

وتتابع الصحيفة قائلة إن أردوغان، الذى اعتاد على استخدام الأساليب المتشددة، قد رفض دعوات نقابات الأطباء والسياسيين المعارضين بوقف ذهاب الناس إلى العمل والبقاء فى المنزل، وأصر على أن عجلة الاقتصاد يجب أن تظل دائرة.