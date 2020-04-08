اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 أبريل 2020 08:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بحجة كورونا.. الشرطة التركية تفرض غرامة كبيرة على بائع خردة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 08:29 م
بحجة كورونا.. الشرطة التركية تفرض غرامة كبيرة على بائع خردة الرئيس التركيى رجب طيب اردوغان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فرضت الشرطة التركية غرامة مالية كبيرة في مدينة إلأزيغ التركية علي بائع خردة ومخلفات إعادة التدوير بلغت 5 آلاف و606 ليرة تركية منهم 3 آلاف و150 ليرة بحجة خرقه تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما قاموا بسحب دراجته البخارية، بحسب صحيفة دوجروسو.

وفى سياق منفصل، أعلنت السلطات التركية أنها سجلت 87 حالة وفاة جديدة وإجمالي عدد الوفيات وصل إلى 812، بينما بلغ عدد الإصابات الجديدة 4117 حالة بكورونا.

وتوفيت زوجة قائد تركى سابق فى القوات البرية بالجيش التركى بزوجها جراء إصابتهما بفيروس كورونا (كوفيد 19) المتفشى فى كل المحافظات التركية.

وفى تقريرها، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن معدل الإصابة بمرض كوفيد 19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا فى تركيا، أصبح الأسرع فى العالم، مشيرة إلى أنه برغم بسجيل أكثر من 3 آلاف حالة يوميًا، فإن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يصر على أن العمل العادى يجب أن يستمر.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ الإعلان عن ظهور أول حالة مؤكدة للإصابة بكورونا فى تركيا قبل أربعة أسابيع، وصل عدد الإصابات إلى 30.217.

 ورغم أن معدل الوفيات تظل أقل مما فى دول أخرى ضربها الوباء بشدة، حيث يوجد بتركيا 649 حالة وفاة، إلا أن أرقام العدوى تشير إلى أن تركيا لديها أسرع عدد متزايد من الحالات المؤكدة فى العالم.

وتتابع الصحيفة قائلة إن أردوغان، الذى اعتاد على استخدام الأساليب المتشددة، قد رفض دعوات نقابات الأطباء والسياسيين المعارضين بوقف ذهاب الناس إلى العمل والبقاء فى المنزل، وأصر على أن عجلة الاقتصاد يجب أن تظل دائرة.

 


تركيا

بائع

كورونا

غرامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تركيا: تسجل87 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 812

الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:16 م

مجلس الاتحاد الأوروبى يفضح تركيا.. التقرير السنوى للمجلس يؤكد احتلال أنقرة المرتبة الثانية بعدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.. و47 صحفيا لن يستفيدوا من قانون الإفراج الجديد بسبب تلفيق تهم الإرهاب

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:30 م

الإخوان تصطاد فى الماء العكر.. الأبواق الإخوانية تطالب بالإفراج عن قياداتها.. رئيس قطاع السجون الأسبق يرد: الإجراءات الاحترازية جنبت النزلاء الإصابة بكورونا.. ويتساءل: لماذا لم يطالبوا تركيا بالإفراج عن سجنائها

الأربعاء، 08 أبريل 2020 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مع طرح مصر للجنيه البلاستيك.. ما هو مصير النقد المتداول و"المال الأسود"؟

مع طرح مصر للجنيه البلاستيك.. ما هو مصير النقد المتداول و"المال الأسود"؟

البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر

البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر

متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

متحدث المترو: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالمرفق.. والتعقيم مستمر

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

المترو يمد ساعات التشغيل في الخطوط الثلاثة إلى 7.30 مساء بداية من الغد

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

اتحاد الكرة يقرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-4-2020

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

استقطاع 20% من راتب رئيس الحكومة والوزراء 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

الحكومة: حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة أسبوعين

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

إنفوجراف.. بلغ اخواتنا عمال اليومية.. موعد ومكان الحصول على منحة الـ500 جنيه

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة تؤجل سداد مديونية الغاز والكهرباء لمنشآت السياحة وشركات الطيران 6أشهر

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

الحكومة: تحويل المصابين بكورونا بدون ظهور أعراض إلى المدن الجامعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة