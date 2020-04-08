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الهيئة الإنجيلية: إتاحة فرص عمل آمنة للسيدات فى مبادرة العمالة اليومية

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:24 م
الهيئة الإنجيلية: إتاحة فرص عمل آمنة للسيدات فى مبادرة العمالة اليومية القس الدكتور اندريه زكى
كتبت سارة علام

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بدأت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تنفيذ مبادرة العمالة غير الرسمية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، بمشاركة 15 جمعية أهلية، على مستوى 3 محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية) كمرحلة أولى من خلال دعم السيدات.

وأوضحت الهيئة  أنها ستتيح فرص عمل آمنة للسيدات، تواجه بها المتغيرات التي بيمر بها المجتمع، وتقديم برامج حمائية ووقائية تحفظهم من الإصابة بفيروس كوررنا المستجد، من خلال تشكيل لجنة مجتمعية الإدارة الأزمة من أعضاء مجالس الإدارات الجمعيات الشريكة والسيدات أنفسهن لدعم هذه الفئة.

وستدعم الهيئة، عدد 1000 من أسرهم كمرحلة أولى، بتوزيع عدد 1000 حقيبة، تحوي (مستلزمات الوقاية من كحول– صابون جوانتى- ماسك- كلور)، على أن يتم دعم فئة السيدات فى القطاع غير الرسمى، بإتاحة فرص وصولهم للتسجيل عل موقع وزارة القوى العاملة، من خلال مراكز الموارد الداعمة للسيدات، وتسجيل عدد 27475 من السيدات، ومن لا يعمل في أسرهم بعدد 15 مجتمع، الاتاحة فرص وصولهم إلى المنحة المقدمة من وزارة القوى العاملة، من خلال نشر رسائل التوعية للحماية والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، قد أصدر قرارًا بتنفيذ تدخلات سريعة وعاجلة لتوزيع الملابس والطعام بمنطقة الزرايب، نتيجة السيول التى تعرضت لها المنطقة، بجانب دعم صغار المزارعين بالمنيا وبنى سويف، بمستلزمات زراعية لأكثر من 250 فدانًا لاسترجاع الحالة الطبيعية لهذه المحاصيل.

كانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت الأسبوع الماضي التبرع بمبلغ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لدعم الدولة فى مواجهة أزمة وباء كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، مع استمرار تعليق الصلوات فى فترة أسبوع الآلام وعيد القيامة وذلك تجنبا لنشر العدوى بوباء كورونا المستجد.


الكنيسة الانجيلية

الكنائس وكورونا

الهيئة الانجيلية

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