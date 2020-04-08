اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:06 ص
خالد صلاح
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النيجر تأسس صندوق لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:00 ص
النيجر تأسس صندوق لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا تفشى كورونا بين سكان دول العالم
وكالات

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أعلنت حكومة النيجر اليوم، تأسيس صندوق لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"،  بيان صادر عن الحكومة جاء فيه، أن قرار تأسيس الصندوق جاء خلال اجتماع للحكومة برئاسة رئيس النيجر محمد ايسوفو، من أجل توفير النفقات اللازمة لمكافحة وباء كورونا.

ومن المقرر أن يغطي الصندوق نفقات تحديث النظام الصحي ودعم الأسر المحتاجة والاقتصاد الوطني ،وتطبيق الترتيبات المؤسسية لإدارة أزمة "كوفيد ـ 19"، وأيضًا كافة العمليات التي تدخل ضمن إطار خطة مواجهة فيروس كورونا.

وكان رئيس النيجر محمدو إيسوفو، قد دعا المجتمع الدولي إلى "خطة مارشال" من أجل مساعدة دول القارة الإفريقية على "التخفيف" من الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد 19".

واستبعد رئيس النيجر - الذي يرأس الدورة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، ما ذهبت إليه فرنسا بشأن "احتمال انهيار دول الساحل" بسبب فيروس كورونا، داعيًا إلى "مضاعفة الجهد للتضامن، لأن عالم ما بعد كوفيد 19 مختلف تمامًا". 


النيجر

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فيروس كورونا

تفشى كورونا

حكومه النيجر

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