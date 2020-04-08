اليوم السابع
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النقل تعلن مواعيد تشغيل خطوط المترو بعد تعديل حظر التجوال بداية من الغد

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:35 م
النقل تعلن مواعيد تشغيل خطوط المترو بعد تعديل حظر التجوال بداية من الغد مواعيد مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم أنه بناءً على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة تعديل مواعيد قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، بدءً من غدٍ الخميس الموافق 9 أبريل 2020 لتتناسب مع قرار تعديل توقيت الحظر والصادر من مجلس الوزراء.

وأضافت وزارة النقل أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو قامت بتعديل جداول التشغيل ليكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً ، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساءا 

وأكدت وزارة النقل أنه سيستمر بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءا من الساعة السادسة صباحاً.

وأشار البيان الى ان وزير النقل قد وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باستمرار الدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب والتنسيق مع وزارة الداخلية لوصول أخر قطارات الخطوط الثلاثة بعد توقيت الحظر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعلن مد حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، حتى 23 أبريل الجارى ، لتخفيف حالة تكدس المواطنين وزحامهم قبل دقائق من تطبيق الحظر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعقد اجتماعات على مدار الساعة لمتابعة جهود الدولة لمواجهة كورونا، موضحا أن الحكومة توجه التحية لكل أجهزة الدولة والأطقم الصحية التى تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مصر مازالت فى إطار الحدود الآمنة للسيطرة على كورونا، مؤكدا إن التزام المواطن المصرى بتطبيق قرارات الحكومة هو المعيار الهام لمواجهة كورونا، موضحا أن بعض الدول بدأت معدلات الإصابة بها في الانخفاض.


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