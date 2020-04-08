اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 08:10 م
خالد صلاح
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الموافقة على 18 طلب تقنين جديد وتحرير 401 عقدا ببني سويف

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:44 م
الموافقة على 18 طلب تقنين جديد وتحرير 401 عقدا ببني سويف حملة ازالة
بنى سويف أيمن لطفى

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وافقت اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة ببني سويف على، 18 طلب جديد قدمها المواطنون وذلك خلال إجتماع ترأسه الدكتور محمد هاني َحافظ بني سويف، اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،واللواء هشام شادي السكرتير العام،والمهندسة لمياء جلال مدير الاستثمار _  المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة ،والمحاسب أحمد إبراهيم مدير الأملاك،وسمر فتحي مسؤول المنظومة.

 وأشار بيان صحفي إلى مناقشة اللجنة 65 طلب تقنين، ليصل بذلك إجمالي طلبات التقنين  حتى الآن إلى  1616 طلبا، علاوة على  تحرير 401 عقدا للمواطنين وتشمل " 287 مباني و  114 زراعة"،وجاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة.

وأكد محافظ بني سويف  على متابعته المستمرة لملف التقنين،للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام ، من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالموافقة على تقنين أوضاع المواطنين  ، وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية،ومنع أية تعديات مستجدة ،وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، و مراعاة ظروف المواطنين الجادين.

 

 


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