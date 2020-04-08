الموافقة على إنشاء أول كلية للطب بجامعة العريش بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء فى بيان لها ، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المصرى بالموافقة على إنشاء كلية الطب البشرى جامعة العريش، حيث أوضح البيان، أنه بصدور القرار سيتم بدء الدراسة بكلية الطب بجامعة العريش هذا العام .

وقدم الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش ، الشكرا لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المصرى ، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى على دعمهم الكبير لجامعة العريش .

وقال رئيس جامعة العريش ، أنه يجرى حاليا إنشاء ثانى مبنى لكلية الطب البشرى داخل الحرم الجامعى ، تزامنا مع قرب الانتهاء من مبنى معامل كلية الطب لخدمة الطلاب وأهالى سيناء ، وتسير الأعمال وعلى أكمل وجه، لافتا أنه تفقد العمل فى سير الإنشاءات ، ويتابع العمل فيها ليتحقق لأهل سيناء حلمهم بوجود كلية طب على أرض المحافظة لأول مرة .

أضاف رئيس جامعة العريش فى بيان ، أنه تفقد مشروع الأحواض السمكية التى ستكتمل جاهزيتها وتفتتح ضمن المشروعات المقرر افتتاحها فى ذكرى تحرير سيناء .

وفى بيان سابق للجامعة أعلنت تفقد الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة جميع مبانى الإنشاءات داخل الحرم الجامعى ، من مبانى كليات ومعامل ومسطحات خضراء تمهيدا للافتتاحات الرسمية فى أعياد تحرير سيناء ، وتفقد تطورات مراحل الأحواض السمكية الأحواض المفتوحة والمغلقة المقرر افتتاحها أيضا .

وسبق وأعلنت جامعة العريش بشمال سيناء فى بيان لها، أن الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة أصدر قرارا بتعيين الدكتورة عزت رشاد السيد مرزوق عميد معهد الدراسات البيئية بالخربة بجامعة العريش .

كما أعلنت الجامعة عن الاستعداد للإفتتاح لمشروعات الإنشائية والإنتاجية بالجامعة فى أعياد تحرير سيناء إبريل القادم بزراعة أشجار زينة منتجه من أصناف نخيل البلح ، تم نقلها من رشيد من أنواع تلائم ظروف التربة والمناخ بشمال سيناء وهى انواع الزغلول والسمانى والحيانى ، وعددها ١٠٠ نخلة ذات أطوال متنوعة تتراوح مابين ٢.٥ الى ٣.٥ متر، وشراء ١١ نخلة منتجة صنف برحى بجودة عالية .

كما أعلنت جامعة العريش فى إنطلاق أول مراحل العمل فى إنشاء ثانى مبنى لكلية الطب تزامنا مع قرب الانتهاء من مبنى معامل كلية الطب لخدمة الطلاب وأهالى سيناء .



















