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الموافقة على إنشاء أول كلية للطب بجامعة العريش بشمال سيناء

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:56 ص
الموافقة على إنشاء أول كلية للطب بجامعة العريش بشمال سيناء رئيس جامعة العريش يتفقد إنشاءات الجامعة
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء فى بيان لها ، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المصرى بالموافقة على إنشاء كلية الطب البشرى جامعة العريش، حيث أوضح البيان، أنه بصدور القرار سيتم بدء الدراسة بكلية الطب بجامعة العريش هذا العام .

وقدم الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش ، الشكرا لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المصرى ، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى على دعمهم الكبير لجامعة العريش .

وقال رئيس جامعة العريش ، أنه يجرى حاليا إنشاء ثانى مبنى لكلية الطب البشرى داخل الحرم الجامعى ، تزامنا مع قرب الانتهاء من مبنى معامل كلية الطب لخدمة الطلاب وأهالى سيناء ، وتسير الأعمال وعلى أكمل وجه، لافتا أنه تفقد العمل فى سير الإنشاءات ، ويتابع العمل فيها ليتحقق لأهل سيناء حلمهم بوجود كلية طب على أرض المحافظة لأول مرة .

أضاف رئيس جامعة العريش فى بيان ، أنه تفقد مشروع الأحواض السمكية التى ستكتمل جاهزيتها وتفتتح ضمن المشروعات المقرر افتتاحها فى ذكرى تحرير سيناء .

وفى بيان سابق للجامعة أعلنت تفقد الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة جميع مبانى الإنشاءات داخل الحرم الجامعى ، من مبانى كليات ومعامل ومسطحات خضراء تمهيدا للافتتاحات الرسمية فى أعياد تحرير سيناء ، وتفقد تطورات مراحل الأحواض السمكية الأحواض المفتوحة والمغلقة المقرر افتتاحها أيضا .

وسبق وأعلنت جامعة العريش بشمال سيناء فى بيان لها، أن الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة أصدر قرارا بتعيين الدكتورة عزت رشاد السيد مرزوق عميد معهد الدراسات البيئية بالخربة بجامعة العريش .

كما أعلنت الجامعة عن الاستعداد للإفتتاح لمشروعات الإنشائية والإنتاجية بالجامعة فى أعياد تحرير سيناء إبريل القادم بزراعة أشجار زينة منتجه من أصناف نخيل البلح ، تم نقلها من رشيد من أنواع تلائم ظروف التربة والمناخ بشمال سيناء وهى انواع الزغلول والسمانى والحيانى ، وعددها ١٠٠ نخلة ذات أطوال متنوعة تتراوح مابين ٢.٥ الى ٣.٥ متر، وشراء ١١ نخلة منتجة صنف برحى بجودة عالية .

كما أعلنت جامعة العريش فى إنطلاق أول مراحل العمل فى إنشاء ثانى مبنى لكلية الطب تزامنا مع قرب الانتهاء من مبنى معامل كلية الطب لخدمة الطلاب وأهالى سيناء .

رئيس جامعة العريش يتفقد إنشاءات الجامعة (1)
 

 

رئيس جامعة العريش يتفقد إنشاءات الجامعة (2)
 

 

رئيس جامعة العريش يتفقد إنشاءات الجامعة (3)
 

 

رئيس جامعة العريش يتفقد إنشاءات الجامعة (4)
 

 

رئيس جامعة العريش يتفقد إنشاءات الجامعة (5)
 

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