اليوم السابع
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المغرب يسجل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالى إلى 1275

الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:44 م
المغرب يسجل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالى إلى 1275 مواجهة كورونا - أرشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالى إلى 1275، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل. وفى وقت سابق، قالت وزارة المالية المغربية، اليوم الأربعاء، إن البلاد ستسحب خط سيولة بقيمة ثلاثة مليارات دولار متفق عليه مع صندوق النقد الدولى.

 

وقالت المندوبية المغربية السامية للتخطيط، إنها تتوقع انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 1.8% فى الربع الثانى من العام بسبب التأثر بتداعيات جائحة فيروس كورونا.

 

فى غضون ذلك، أعلنت السلطات المعنية فى دولة المغرب، صباح اليوم الأربعاء عن تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 1242.

 

ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشى وباء فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و400 ألف إصابة بالفيروس الذى تسبب فى وفاة أكثر من 80 ألف إنسان.

 

وتوفّي حوالى ألفي شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.

 


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