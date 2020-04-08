اليوم السابع
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الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:47 م
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المحال التجارية والمولات بالإسكندرية تلتزم بقرار الغلق لمواجهة كورونا.. صور

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:34 م
المحال التجارية والمولات بالإسكندرية تلتزم بقرار الغلق لمواجهة كورونا.. صور غلق المحلات التجارية والمولات بالإسكندرية
أسماء على بدر

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التزمت المحال التجارية والمولات التجارية بقرار الغلق بدءا من الساعة الخامسة مساء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة فيرس كورونا ، حيث تم التنبيه على المواطنين بعدم الدخول بدءا من الساعة الرابعة مساء حتى يتم الغلق التام فى الخامسة مساء.

وشنت مديرية أمن الإسكندرية حملة ودوريات للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية والمولات فى موعدها فى تام الخامسة مساء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. كما شهد كورنيش الإسكندرية زحام قبل ساعة من تنفيذ حظر التجوال الذى يبدأ فى الساعة السابعة مساءا بالإضافة إلى زحام عدد من الشوارع والطرق الرئيسية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً بمقر رئاسة مجلس الوزراء، أكد خلاله أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد مناقشة واستعراض الوضع الراهن لمتابعة الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، كما شهد الأمس انعقاد اللجنة العليا لإدارة أزمة هذا الفيروس، مشيراً إلى أن جميع هذه الاجتماعات على مدار الساعة لمناقشة ومتابعة حجم الانتشار على أرض مصر، والجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية للتعامل معه، وكذا التصورات المستقبلية لهذا الفيروس خلال المرحلة المقبلة.

ووجه رئيس الوزراء خلال المؤتمر كل التحية والتقدير لكافة جهود أجهزة الدولة والأطقم الطبية والصحية التى تمثل خط الدفاع الأول فى مواجهة هذا الفيروس، سعياً للحد من انتشاره. كما أشار رئيس الوزراء إلى ما تم استعراضه فى تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من قدرات هائلة للقوات المسلحة المصرية، يتم تطويعها لمعاونة القطاع المدنى فى مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكداً على دور القوات المسلحة فى حماية المواطنين من أى أخطار من الممكن أن تهدد سلامتهم وصحتهم، سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، مشيداً بهذه القدرات الهائلة التى تعطى رسالة طمأنة، بتكاتف كافة مؤسسات وأجهزة الدولة فى التعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، هذا إلى جانب أيضا تكاتف القطاع الخاص لمواجهة هذه الازمة.


الإسكندرية

غلق المحلات

حظر التجول

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