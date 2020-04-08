القوي العاملة بالشرقية تعلن: غدا أخر موعد لتسجيل العمالة الغير منتظمة

الشرقية - إيمان مهنى

اعلن المستشار مدحت الغمراوي وكيل مديرية القوي العاملة بالشرقية ، أن غدا الخميس 9 أبريل هو أخر موعد لتسجيل العماله غير المنتظمه علي موقع الوزاره مناشداً العاملين غير المنتظمين بضرورة الإسراع في تسجيل أنفسهم باعتبار أن ذلك هو الأساس لصرف المنحة الإستثنائية، وذلك بإتباع الخطوات الآتية :

-الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى: http://www.manpower.gov.eg/

- اختيار تسجيل العماله غير المنتظمه

- اختيار اضغط هنا للتسجيل .

- املا بيانات الاستمارة

- اضغط علي ارسال

أوضح وكيل وزاره القوي العامله أن الفئات المستفيدة من المنحة تأتي كالتالي:

ـ العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

ـ ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة (من وإلى العمل).

- يشمل الصرف فئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية".

ـ العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين على الحياة "أمان".

وأشار الي أن الفئات الغير مستحقة لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة كالآتي :

- المستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة).

- الفئات المؤمن عليها

- الحاصلون على المعاشات تحت أي مسمى.

- المواطنون المؤمن عليهم سواء بالقطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام.

- أصحاب الأعمال والمشروعات الخاصة أضاف وكيل وزاره القوي العامله أن وزير القوى العاملة قد أعلن عن بدء صرف المنحة الأولى التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم، اعتبارا من الأحد المقبل 12 ابريل وحتى الخميس 16 أبريل الجارى مشيرا إلي أن صرف المنحة سيتم من مكاتب البريد التى سيتم تحديدها فى الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصى لكل مستحق وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، ليتسلم بطاقه ATM بدون اي تكلفه ماليه لاستخدامها في صرف المنحة المقرره لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظا على سلامتهم وكرامتهم.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .