اليوم السابع
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القوى العاملة تكشف تفاصيل وفاة سابع حالة لمواطن مصرى بـ "كورونا" فى إيطاليا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:32 م
القوى العاملة تكشف تفاصيل وفاة سابع حالة لمواطن مصرى بـ "كورونا" فى إيطاليا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بقنصلية مصر بميلانو- إيطاليا، أشار فيه إلى وفاة المواطن المصرى شريف علاء فراج فراج ، بفيروس كورونا، ليكون بذلك سابع حالة وفاة لمصرى بهذا الفيروس.
 
وأوضح،  هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن ذلك يأتى  فى إطار متابعة الوزير على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد تداعيات فيروس "كورونا"،(كوفيد19).
 
ولفت الملحق العمالي مجدى حسنين، إلى أن المواطن المصرى المتوفى من الفيوم مركز تطون، ويعمل فى قطاع المقاولات، كان قبل الوفاة موضوع علي جهازين للتنفس الصناعي وضخ الدم إلى الرئة منذ عدة أيام، ودخل مستشفى نجواردا بميلانو، وكان لدية إصابات عديدة فضلا عن إصابته بـ "كورونا".
 
وأكد الملحق العمالى أن المتوفى تم تكفينه ودفنه حسب الشريعة الإسلامية فى مقابر المسلمين، من خلال منظمة الايكوى التي تتكفل بدفن موتى المسلمين.
 
وأشار أنه تنفيذا لتكليف وزير القوي العاملة، بمتابعة مستحقات المواطن المصري المتوفي بالفيروس وإبلاغ تعازيه لأسرته، فانه جاري التواصل مع شقيق المتوفي لاستيفاء كافة بياناته وإعلام الوراثة للتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس" الإيطالية.
 
 

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فيروس كورونا

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