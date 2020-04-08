اليوم السابع
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الصومال يسجل أول وفاة لمصاب بفيروس كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 06:34 م
الصومال يسجل أول وفاة لمصاب بفيروس كورونا وزيرة الصحة الصومالية فوزية أبيكار نور
رويترز

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قالت وزيرة الصحة الصومالية اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا دون ذكر تفاصيل عن المريض.

وأكدت وزيرة الصحة فوزية أبيكار نور فى تغريدة أن شخصا توفى بسبب كورونا. وأضافت أنه تم الكشف عن أربع حالات إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 12.

ومن جانبه، حذر برنامج الغذاء العالمى، من أن تفشى فيروس كورونا فى الصومال يمكن أن يؤدى إلى تفاقم وضع الأمن الغذائى "الهش " فى البلاد ، إضافة الى تراجع الجهود لبناء قدرة العائلات التى تعتمد على البرنامج لدعم صمود سبل عيشها .

 
وصرحت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمى فى جنيف إليزابيث بيرس، فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، بأن المنظمة الدولية وضعت خططا تحدد أولويات الاحتياجات العاجلة بين الفئات الأكثر ضعفا ، لضمان استجابة سريعة وفعالة فى حالة أسوأ السيناريوهات .
 
وأضافت، أن البرنامج سيقوم بكل الجهود حتى لا تصبح الأزمة الصحية أزمة غذائية ، خاصة وأن الصومال من بين دول العالم التى لديها مؤشرات ثابتة لسوء التغذية والصحة ، محذرة من أن تفشى الفيروس فى الصومال سيدمر نظام الرعاية الصحية الهش بالفعل .
 
 
وقالت، إن البرنامج سيقدم خلال شهر أبريل الجارى حصصا غذائية لمدة شهرين ، أو مايعادل شهرين من التحويلات النقدية ، لأكثر من مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائى الشديد فى جميع أنحاء الصومال .
 
وأشارت المتحدثة إلى أن المنظمة قامت بتكييف عملياتها للحد من خطر الإصابة لموظفيها ، وللشركاء المتعاونين معها ، والمستفيدين ، منوهة الى أن برنامج الغذاء سيقدم الخدمات "اللوجستية " للحكومة الصومالية ، والمجتمع الإنسانى ، مع تصاعد الاستجابة لوباء "كورونا " وذلك من خلال النقل الجوى لإمدادات الوقاية والأقنعة ، وغيرها إلى أجزاء من الصومال .
 

الصومال

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كورونا فى الصومال

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