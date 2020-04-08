وأشارت إلى أنه سيتم إيداع الحالات الإيجابية (المصابة بالفيروس) مستشفيات العزل المخصصة تباعا، مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين للحالات السلبية مع متابعتهم يوميا من قبل الوزارة، وفي حالة ظهور أية عوارض على أي مغترب عائد، سيودع المستشفى لإعادة إجراء الفحص المخبري (بي سي آر).